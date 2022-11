Conheça Guilherme Gomes que transforma faxina em negócio

Foto: Divulgação

Sempre falo sobre empreendedorismo neste espaço e nas diversas entrevistas que dei ao longo da minha trajetória. Gosto de mostrar que é importante ter garra, determinação e reprogramar a mente para conquistar o sucesso.

E nem sempre é preciso ter capital para começar a trilhar o seu caminho empreendedor. Quero contar para vocês, a história de Guilherme Gomes, 20 anos, dono da empresa Diárias do Gui.

Guilherme, natural de Manaus (AM), se viu sem emprego, com uma mão na frente e outra atrás e precisando ajudar a tia a pagar os custos da casa, no início da pandemia da Covid-19. Sem vagas disponíveis e muita tensão no ar, ele comentou com uma prima, que precisava levantar capital. Ela estava trabalhando muito no período. Foi assim que a jovem teve a ideia de chamá-lo para faxinar, já que ele amava limpeza e era bom nisso.

Gui, como é chamado, topou na hora. Seu serviço foi tão bem feito que a prima o chamou para cuidar da casa três vezes por semana. Logo, a vizinha dela o contratou e, assim, ele foi conquistando clientela.

Com o dinheiro que arrecadou num curto período, cerca de R$ 500, ele fez um uniforme com a sua marca, “Diárias do Gui”, para dar mais cara de prestador de serviço para a sua atividade. E viu seu negócio prosperar após um vídeo que postou nas redes sociais, mostrando o antes e o depois de uma casa, viralizar.

“Minha agenda lotou e eu precisei de reforços para dar conta. A primeira contratada foi minha prima. Com o tempo, cresci na internet produzindo conteúdo sobre os perrengues que passava nas faxinas e dicas sobre limpeza e comecei a fechar trabalhos publicitários. Acabei me mudando para São Paulo e o foco do meu negócio se transformou”, lembra Gui.

Ele fala que sempre sonhou em cursar jornalismo, mas precisou desistir do projeto por causa da pandemia. “Coincidência ou não, a vida me jogou para a produção de conteúdo da internet”, diz. Hoje, Gui é influenciador digital e o perfil @diariasdogui, do Instagram, tem 872 mil seguidores.

O empresário ainda faz serviços de faxina, mas sua principal atividade é ser influenciador digital. “Os contratos publicitários e a produção de conteúdo exigem muita dedicação, por isso reduzi as faxinas por um tempo. Mas quero retomar a atividade em breve começando por Manaus, minha terra Natal, e expandir para o Brasil e, quem sabe, para o mundo”, planeja.

Além das faxinas e do trabalho como influenciador digital, Gui ainda arruma tempo para ajudar acumuladores e pessoas com depressão. “Eu vou à casa delas, faço faxina e organizo tudo para ajudá-las a passar por esse momento difícil.”

Em seus três anos de atuação – o primeiro trabalho com faxina foi aos 17 anos – Gui faz um balanço positivo sobre sua evolução como empreendedor e dá dicas. “Não desista de seus sonhos, mesmo que as pessoas falem que o que você faz não é legal. Só você sabe quais são os seus sonhos. Também é importantíssimo fazer o que gosta.”

E aí, o que acharam da história da Diárias de Gui? Inspiradora, não? Ele acreditou no seu trabalho e, mesmo sem dinheiro, inovou num serviço que parecia ser simples, conquistou clientes e conquistou o sonho de empreender produzindo conteúdo. Sentiram o poder que uma mente reprogramada e focada no sucesso pode fazer em nossas vidas?

Leia mais sobre Empreenda com Fritz Paixão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.