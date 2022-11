conheça hotel em Morro de SP com culinária especial

Que Morro de São Paulo é um paraíso na Ilha de Tinharé, na Bahia, isso todo mundo já sabe…Mas um hotel boutique e um residencial que oferecem gastronomia especial e tranquilidade, só o Bora Ali? para apresentar aos baianos e turistas apaixonados por natureza e lugares exóticos.

Localizada na Quinta praia de Morro de São Paulo, a Vila dos Orixás conta com beach club, que tem vista para o mar, onde você pode degustar drinks, petiscos e pratos do restaurante principal, além de um spa com serviços diversos. Essas comodidades também são estendidas para quem optar pelo Orixás Residence.

A praia onde o hotel e o residencial estão localizados, por ser a última da Ilha, é calma, com pouca movimentação, quase privativa. Na maré baixa é possível tomar banho nas diversas piscinas naturais que se formam em frente ao hotel.

Vila dos Orixás Hotel e Boutique

Divulgação

A piscina do hotel está situada em meio a uma paisagem deslumbrante, em um dos jardins do hotel. Possui bar e tendas com espreguiçadeira para momentos relaxantes.

Os quartos são de opções mais simples, com vista para o jardim, até suítes com banheira de hidromassagem, piscina privativa, cama king size e vista para o mar. Todos os quartos têm ar condicionado, frigobar, cabideiro, produtos de higiene e mimos diversos para que usufruir de um banho bem relaxante.

O café da manhã dispõe de serviço de buffet e a la carte com opções desde omeletes, cuscuz com sabores diversos, à tapiocas e sanduíches gourmet.

Divulgação

A gastronomia delicada, com produtos regionais, de pesca local são prioridades do hotel. Há opções vegetarianas, sem glúten, dentre as entradas e pratos do restaurante, para os hóspedes com restrições alimentares. Além das deliciosas sobremesas oferecidas.

Por ser um roteiro charme, a Vila dos Orixás é um lugar romântico, ideal para uma lua de mel. Inclusive, o hotel costuma celebrar muitos casamentos e receber casais em celebração. Há opção de contratar um jantar romântico à beira mar, que acontece dentro de uma canoa de madeira, decorada com flores e velas, e um menu especial.

Orixás Residence

Divulgação

Separado apenas por uma cerca viva natural e ligada a uma charmosa ponte em frente à praia, está o condomínio de casas Orixás Residence.

São casas de alto padrão, de 2 a 4 suítes, super equipadas e bem decoradas, com opção de piscina, área gourmet, vista para o jardim ou mar.

A opção do residencial é ideal para grandes famílias ou grupos de amigos. Como já indicado no início do texto, hóspedes do Orixás Residence podem usufruir de algumas comodidades do Hotel Vila dos Orixás, como área de restaurante, beach club e spa.

Divulgação

SERVIÇO:

Divulgação

