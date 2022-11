Conheça influenciadores baianos que irão para a Copa

Imagina nunca ter ido a um estádio de futebol e estrear logo em um jogo de Copa do Mundo? Esse é um pedaço da história de história de Tiago Rocha, baiano de Feira de Santana e um dos selecionados no concurso promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que levará influenciadores para acompanhar de perto a seleção no Catar.

Mais de 2 mil produtores de conteúdos participaram da disputa, que no final selecionou seis influenciadores, incluindo Tiago e o também baiano Vitor Augusto, dono da página Memes Futebolísticos.

Para chegar até a final, com 15 concorrentes, Vitor enviou um vídeo que gravou no dia do acesso do Vitória, time pelo qual torce, à Série B. Para convencer a audiência, ele afirmava que queria viver a Copa do Mundo com a mesma intensidade que viveu a temporada do Leão. Deu certo, com direito à apoio do próprio clube.

Agora, Vitor espera dar ainda mais visibilidade ao trabalho que faz na internet. “Com os meus vídeos, meus seguidores diziam que se sentiam dentro do Barradão. Como se estivessem ali. Muita gente me manda mensagem falando que passou a simpatizar com o Vitória por causa dos meus vídeos. E um dos meus objetivos quando criei a página foi levar o Nordeste, especialmente o Vitória, para a mídia nacional. E eu espero que isso só aumente com essa oportunidade que a CBF está dando, espero atingir marcas absurdas”, projetou em entrevista ao iBahia.

Já a participação de Tiago no concurso aconteceu mais por “um acaso”. Ele contou ao iBahia que nem sabia do projeto, mas foi indicado por um amigo, que acreditou que tinha tudo a ver com ele. Para concorrer, ele mandou um vídeo que tinha mais de 5 milhões de visualizações. No Instagram, com um perfil que junta humor, atuação e dicas de inglês, o professor tem 155 mil seguidores, e no TikTok, mais de 650 mil.

“Mandei o vídeo eu esqueci desse concurso. E aí um belo dia recebi a ligação do produtor. Quando ele se apresentou ficou aquela pausa assim dramática. E aí ele me disse que eu fui um dos pré-selecionados. Depois disso, que realmente começaram as fortes emoções”, rememora com bom humor Tiago.

Para dar certo, como deu para Vitor, Tiago tentou criar conexão com os seguidores através da sua história de superação. O professor é um jovem negro periférico que aprendeu inglês sozinho e passou em sexto lugar na universidade estadual. Sempre teve o sonho de estudar nos Estados Unidos e lá fez curso de cinema.

“Consegui criar essa base de pessoas que estavam muito empenhadas para me ajudar a ser selecionado. É uma possibilidade incrível de mudança de vida, de ser visto, de mostrar meu talento para o Brasil todo e representar o Brasil no mundo”, disse.

Disputa acirrada

A disputa para ser um dos seis escolhidos, os baianos passaram por momentos de ansiedade. A tensão foi tanta que Vitor brinca que não pretende passar pela experiência novamente.

“Confesso que eu nunca mais quero participar de um concurso na minha vida, porque eu fiquei extremamente ansioso, querendo que acabasse logo, passei 10 dia sem me alimentar direito, não bebia água direito, porque eu acordava querendo saber como ia conseguir mais votos, ia dormir pensando nisso”, relatou.

Tiago também fez o que pôde para o resultado ser positivo, inclusive fora da internet. “Foi muito acirrado. Eu fiz live de mais de três horas, subia em palco para pedir votos, fui em bares, tudo isso na noite do sábado, que era quando acabava. Graças a Desu consegui terminar em quarto lugar”, relembrou.

Para os dois baianos, essa vai ser a primeira Copa do Mundo. Para Tiago, é um momento ainda mais inédito: vai ser a primeira vez que ele estará em um estádio de futebol. Os dois embarcam para o Catar junto com os outors vencedores na quinta-feira (17) e esperam, além de produzir conteúdos exclusivos para seus seguidores, com interações com a comissão técnica e jogadores, trazer o hexa para o Brasil.

“Espero o máximo. Espero o Hexa. Viver essa experiência com influenciadores gigantes vai ser espetacular”, resumiu Vitor.

