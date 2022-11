Conheça os cartões de crédito disponíveis

O Banco Original é uma instituição 100% digital que garante aos seus clientes uma conta totalmente online e gratuita. Além da conta corrente, o banco também oferece algumas modalidades de cartão de crédito, de forma que os seus usuários podem optar pela opção mais compatível com o seu perfil financeiro e com as suas necessidades naquele momento.

Atualmente, o Banco Original disponibiliza quatro modalidades de cartão de crédito, sendo elas: O cartão Internacional, Gold, Platinum e Black. Sendo assim, neste artigo buscaremos esclarecer algumas dúvidas sobre os cartões do banco digital e seus benefícios.

Conheça os cartões de crédito da instituição

Antes de mais nada, é importante informar que todos os cartões oferecidos pelo Banco Original são múltiplos, ou seja, funcionam tanto na função crédito quanto no débito. Além disso, todos contam com a tecnologia contactless que possibilita pagamentos por aproximação, facilitando o dia a dia dos usuários.

O cartão Internacional do Banco Original é isento de anuidade e oferece todos os benefícios da bandeira Mastercard. Isso significa que os usuários que optarem por essa versão podem se beneficiar do programa Mastercard Surpreenda e de outras vantagens.

Já nas outras modalidades oferecidas pelo banco digital a anuidade não será cobrada no primeiro ano. Apesar disso, a partir do segundo ano de uso o valor da tarifa depende da versão escolhida pelo cliente. No cartão Gold são cobradas 12 parcelas de R$ 29,00 a partir do segundo ano. No entanto, a anuidade pode se manter gratuita se o cliente possuir um gasto mensal de R$ 1.500,00 ou investimentos a partir de R$ 10 mil.

Já na versão Platinum a anuidade é de 12x de R$ 42,00. Nessa modalidade os clientes são isentos de anuidade se o gasto mensal for a partir de R$ 2.000,00 ou se cliente possuir investimentos de pelo menos R$ 20 mil. Por fim, na versão Black a anuidade é de 12x de R$ 81,00 e os usuários garantem isenção se houver um gasto mensal de R$ 5.000,00 ou investimentos a partir de R$ 50 mil.

Mais informações sobre o Banco Original

Visando garantir a segurança de seus clientes, o Banco Original permite que seja gerado um cartão virtual no aplicativo da instituição. Desse modo, é possível personalizar até 10 cartões para compras no e-commerce.

Além da anuidade dos cartões de crédito, o Banco Original também oferece um programa de pontos que garante cashback aos seus clientes. A porcentagem de cashback depende da modalidade de cartão utilizada pelo usuário da instituição. No site da empresa é possível fazer uma simulação para descobrir quanto dinheiro os consumidores devem receber de volta em cada um dos cartões.

Assim como todas as outras instituições financeiras, a liberação do cartão de crédito depende de uma análise feita pelo banco. Sendo assim, para ter acesso ao serviço é necessário que os cidadãos estejam com o nome limpo, sem restrições em programas de proteção ao crédito. Mais informações sobre os produtos do Banco Original podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.