Conheça quais são os 6 maiores erros de concurseiros iniciantes

É normal que aconteça alguns erros entre os concurseiros iniciantes ou pessoas que iniciam algum projeto. Contudo, se acontecerem de forma contínua pode atrapalhar os estudos e bloquear o processo de aprovação.

Para evitar que isso aconteça com você, separamos os principais erros recorrentes entre pessoas que foram reprovadas nos principais concursos públicos do país.

Principais falhas de concurseiros iniciantes

Confira a lista e se prepare de forma correta para o seu concurso dos sonhos.

Começar estudar após o edital sair

Esse é o maior erro de todos. O principal motivo é o fato de que depois da liberação do edital, as provas acontecem em um prazo de 60 dias. Esse tempo é pequeno para que o concurseiro possa concluir o estudo de forma efetiva.

Sendo assim, assim que decidir qual ramo seguir e qual certame vai realizar, comece os estudos o quanto antes, mesmo que os trâmites da seleção esteja apenas nas fases iniciais. Para ter uma base de estudos, busque editais anteriores da área pela qual vai concorrer e inicie o estudo das disciplinas.

Evitar a leitura do edital

A leitura do edital é uma característica importante e mais citada pelas pessoas que foram aprovadas no concurso. Além de informações como banca, requisitos e salários, há informações muito importantes que muitas vezes são deixadas de lado.

A análise das disciplinas e conhecer aquelas com maior “peso” é essencial para um estudo eficaz. Além disso, verificar os critérios de avaliação é fundamental. Como a banca analisa as provas? Uma questão errada anula a correta? Qual o tempo de prova? Quais são os padrões de correção da redação? Essas são algumas perguntas que precisam ser analisadas pelo concurseiro no momento de estudo.

Não escolher um material de estudos adequado

Não adianta você comprar tudo o que vê pela frente se de fato o material não for compatível com o certame que vai concorrer. Outra dica é não escolher o material pelo nome do concurso, isso porque, na maioria das vezes, são várias áreas ofertadas no edital. Busque apostilas e um material que cite diretamente sobre o cargo que deseja concorrer.

Muitas vezes um material grande não significa que seja bom. Fuja dos que prometem aprovações a curto prazo. Uma dica para realizar a melhor escolha é avaliar se o material é condizente com o edital do cargo que vai concorrer e se segue as exigências da banca.

Um estudo correto engloba realização de questões e revisão. No processo de revisão busque entender o porquê errou determinada questão ou o motivo que aquele conceito precisa ser levado em conta naquele momento. Por isso, não deixe de estudar as questões que tem mais dificuldade. Identificar as suas falhas por meio das revisões é uma excelente dica para conseguir organizar o tempo e acertar mais questões no momento da prova.

Ter medo de ser reprovado

A reprovação faz parte do processo e é importante para que você consiga organizar melhor os seus estudos. Ter medo de uma suposta reprovação é bloquear o conhecimento e um futuro que pode ser brilhante.

Ao contrário disso, use a reprovação para se conhecer melhor, identificar os erros e planejar a melhor estratégia para aprovação.

O emocional é um fator predominante no momento dos estudos. Realizar o máximo de questões possível vai te fazer forte e preparado na hora da prova. Porém, é preciso equilibrar os estudos com momento de lazer, até porque a mente cansada diminui consideravelmente as chances de rendimento. Por isso, cuidar do seu sono, realizar uma atividade física que goste e descansar faz parte do processo de aprovação do concurseiro iniciante de sucesso.