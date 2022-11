Conheça temas e decorações natalinas dos shoppings de Salvador

Foto: Divulgação

O natal já está se aproximando e os principais shoppings de Salvador já inauguraram suas decorações e pontos de lazer especiais pensados para o fim de ano. E como já é tradição, o portal iBahia mostra pra você todos os detalhes dos espaços e as respectivas programações.

Aproveite e programe-se! Os temas estão bem variados e coloridos. Confira abaixo a lista completa de indicações.

SHOPPING BELA VISTA

A Bela Fábrica de Doces abriu a temporada natalina da capital baiana. A decoração foi organizada no Piso L1 e, lá o público pode visitar os inúmeros brinquedos. Para os interessados em música, há ainda apresentações de corais e paradas natalinas aos fins de semana, até as proximidades do Natal.

A vila temática possui parque composto com roda gigante em formato de doces, carrossel de cupcake, árvore de Natal com escorregadeira, uma casa de doces com piscina de bolinhas, além da árvore de Natal principal que chega a 15 metros de altura toda ornamentada com pirulitos, biscoitos, cupcakes, sorvetes, roscas natalinas, laços, flores e milhares de lâmpadas de Led.

A interatividade é por conta de uma enorme Ursa Confeiteira Animatrônica, de 3 metros e meio de altura, com tecnologia de animação ao vivo, recursos de som, microcâmeras e voz, que fará o contato e interação direto com os visitantes do shopping.

Para este Natal, o Shopping Bela Vista traz um investimento de 2.5 milhões, que incluem campanha, decoração, contratação de mão de obra, promoção e o espetáculo da chegada do Papai Noel, gerando mais de 200 empregos diretos e indiretos.

SHOPPING ITAIGARA

Foto: Divulgação

Pensando em oferecer uma experiência imersiva, o Shopping Itaigara traz para Salvador uma decoração inédita, assinada pela artista Cecília Dale, chamada Mini Cidade de Natal.

A decoração faz todos se sentirem gigantes – até mesmo os pequenos – diante das miniaturas. Casas, prédios, viadutos, estabelecimentos comerciais, instituições – como o Corpo de Bombeiros e Correios -, e até uma fazendinha cheia de animais rurais integram o ambiente lúdico.

Tudo pode ser apreciado de forma contemplativa, caminhando por uma passarela, como também de forma mais dinâmica. A segunda é feita através dos carrinhos, que saem da estação e correm todo o cenário.

A decoração natalina interna do Shopping Itaigara possui ainda uma grande Árvore de Natal, com 12 metros de altura e uma fachada externa iluminada. A ideia é que os clientes entrem no clima logo ao chegar no empreendimento.

A Mini Cidade do Natal tem estação com dois carrinhos elétricos, cada um com capacidade para transportar duas crianças e dois adultos. Desta forma toda a família vai poder circular e conhecer de pertinho a atração.

O passaporte para a diversão custa R$ 5 (individual) e R$ 10 o ingresso família (03 pessoas). Crianças com menos de 3 anos de idade e/ou inferior a 1,30m precisam estar acompanhadas do responsável.

SHOPPING BARRA

Foto: Divulgação / Roberto Abreu

A decoração do Shopping Barra é também assinada por Cecília Dale, que traz elegância nos detalhes. Na área externa do shopping, uma árvore de Natal repleta de leds com 12m de altura foi instalada e já convida os clientes para entrar na magia natalina. Já o ambiente está repleto de elementos lúdicos com destaque para um grande carrossel, que está na Praça Central Euvaldo Luz, sob outra Árvore de Natal.

Também fazem parte do cenário- que tem como tema principal a ‘Festa dos Ursos’ -, outros atrativos como a carruagem com cavalo animatrônico, balanço rema-rema, soldado quebra nozes, além da família urso preparando um recheado bolo de aniversário, junto com um urso inflável instagramável gigante, com 3,5m de altura.

Completando o cenário, há um presépio com os principais homenageados da festa, celebrando o nascimento de Jesus, e o Trono do Noel. O bom velhinho ficará no L4 Norte, próximo ao cinema, recebendo as famílias durante todo o período de funcionamento do shopping.

SALVADOR SHOPPING E SALVADOR NORTE

Foto: Divulgação

O Salvador Shopping e Salvador Norte apresentam como tema a magia do ‘Toy Story’. O filme da Disney conta a história de união e amizade de brinquedos que ganham vida. Numa ação inédita, os shoppings propõem que crianças e adultos realizem um circuito, em uma imersão completa na fantasia de Andy, Woody, Buzz Lightyear, Aliens e amigos. O encantamento do Natal estará presente ainda em todos os pisos dos centros de compras, com interatividade e entretenimento para toda família.

Leia mais sobre Natal no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.