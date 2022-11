Conheça um bar ideal para ir com os amigos em Salvador

Um ambiente aconchegante e ideal para reunir a galera. Esse é o La Bottega, bar localizado na Pituba, em Salvador, e que reúne cardápios com diversos formatos de consumo. Um dos destaques é a Canastra, que acontece todas as quintas-feiras, onde há opções de rótulos de vinhos com um preço fixo por pessoa.

Às quartas-feiras, tem a Rolha Livre. Já a cada um domingo no mês, é realizado o almoço Il pranzo, um menu baseado em cinto etapas: duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa. O espaço também pode ser reservado para eventos.

A nutricionista e colunista do iBahia, Fernanda Macuco, conheceu o local e mostrou alguns dos pratos e bebidas que mais fazem sucesso entre os clientes.

Serviço

Endereço: Villa San Luigi – Rua Amazonas, 1111 – Pituba – Salvador (BA)

Reservas pelo Instagram: @labottegabar

E-mail: labottegassa@gmail.com

