considerado eficiente e mais tecnológico da história

Foto: Divulgação

A Volvo lançou um novo modelo de veículo. Estamos falando do EX90, um SUV elétrico de sete lugares que substituirá o XC90. Durante o evento realizado na Europa, nesta semana, foram apresentados alguns itens do modelo que trazem para o mercado novos conceitos de tecnologia.

Toda a forma, função e inovação técnica se tornaram destaque e, pensando em um carro para a família com alto padrão de segurança. Fabricado nos Estados Unidos e China, o EX90 chegará ao Brasil no primeiro trimestre de 2024. Mas, o iBahia sobre Rodas destacou os principais recursos deste auto. Confira:

Tecnologia embarcada com o sistema LIDAR

O LIDAR é um sistema de sensoriamento remoto que usa um laser pulsado para medir precisamente as faixas e detectar, por exemplo, pedestres até 250 metros de distância. À medida que induz a condução autônoma não supervisionada, o LIDAR é um dos principais itens de segurança.

Foto: Divulgação

Simplificado para melhorar o alcance

Ao moldar e formar o exterior do SUV elétrico, foi utilizado um design de aumento da eficiência. Um bom carro elétrico deve ter uma superfície escorregadia, lisa e aerodinâmica – o arrasto aerodinâmico é o inimigo da eficiência. Neste quesito, o Volvo EX90 foi projetado com a ambição de otimizar sua gama de condução, concentrando-se em cortar a resistência ao arrasto e ao vento.

A frente lustrosa e arredondada, combinada com elementos como os vidros e as maçanetas da porta, garante que o ar flua ininterruptamente em direção à traseira. Estas são coisas, que afetam o chamado coeficiente de arrasto, foi usado para ilustrar a eficiência aerodinâmica do carro.

Graças a esses recursos de design exterior, o Volvo EX90 consegue um coeficiente de arrasto de 0,29 – resumindo, esse número é considerado muito competitivo para um SUV grande de 7 lugares.

Foto: Divulgação

Ainda sobre o design, o EX90 tem teto panorâmico e muito vidro na cabine, deixando o interior mais claro. Por dentro, conforto e tecnologia, trazendo uma central multimídia com tela de 14,5’’ “turbinada” pelo Google, prometendo ser uma das melhores do mundo.

O quadro de instrumentos é flutuante e horizontalizado, enquanto o volante tem botões sensíveis ao toque que aparecem apenas quando o carro está ligado.

Motorização e carregamento

Será possível recarregar o EX90 até 80%, em menos de 30 minutos. A versão inicialmente disponível, com tração nas quatro rodas e motor duplo, é alimentada por uma bateria de 111 kWh e dois motores elétricos, que despejam desempenho de 380 kW (524 cv) e 910 Nm de torque.

Foto: Divulgação

