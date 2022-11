CONSIGNADO DO AUXÍLIO BRASIL: saiba como tirar suas dúvidas pelo WhatsApp da Caixa

A Caixa Econômica Federal é uma estatal vinculada ao Governo Federal. Por meio dela, milhões de brasileiros recebem benefícios de programas sociais. Além disso, atualmente a instituição financeira está concedendo o empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

No entanto, o que poucos sabem é que possível tirar dúvidas e obter outras informações através do WhatsApp da Caixa. Todavia, é preciso que o interessado se atente aos horários e detalhes para o uso do chat. Veja como utilizar o canal a seguir.

Como tirar dúvidas do empréstimo consignado do Auxílio Brasil pelo WhatsApp da Caixa?

Antes de qualquer, o beneficiário interessado em tirar dúvidas sobre o crédito consignado do Auxílio Brasil pelo WhatsApp deve salvar o número oficial do banco, sendo: 0800 104 0104.

Na sequência, basta seguir o passo a passo para contatar a Caixa pelo WhatsApp:

Entre em “Contato” e salve o número 0800 104 0104; Vá no WhatsApp e pesquise o número/nome de contato salvo; Inicie a conversa no chat; Escolha a opção “empréstimos e financiamentos” através dos números enviados.

Vale ressaltar que para dar continuidade ao atendimento pelo WhatsApp da Caixa, será necessário informar o número do CPF. Lembrando que o serviço é automatizado, mas ajuda a tirar as principais dúvidas sobre empréstimos, investimentos e aplicações.

Outros canais de atendimento da Caixa

Também é possível sanar as dúvidas sobre o crédito consignado do Auxílio Brasil pelos seguintes canais da Caixa:

Central telefônica Alô Caixa: no número 4004 0 104, para capitais e regiões metropolitanas; ou 0800 104 0 104, para as demais regiões;

Central telefônica Caixa Cidadão: no número 0800 726 0207. O atendimento fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, de 10h às 16h;

Atendimento Auxílio Brasil: no número 111, disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana.

TCU conclui não haver irregularidades no consignado do Auxílio Brasil oferecido pela Caixa

Na última semana, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, negou a solicitação do Ministério Público de Contas, que pedia a suspensão da operação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal.

A decisão foi tomada após a instituição financeira prestar esclarecimentos ao TCU. Desse modo, o ministro chegou a conclusão que não há irregularidades na concessão da linha de crédito. Além disso, Cedraz também determinou que o processo seja arquivado.

“[…] considerando que as respostas ofertadas pela Caixa à oitiva prévia à diligência realizadas afastaram por completo a suposta irregularidade quanto à não observância de procedimentos operacionais ou de análises de risco essenciais e prévios à decisão de ofertar o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, de forma que revelaram a total improcedência da representação, determino o arquivamento destes autos”, explicou Cedraz.

Segundo o ministro, os documentos apresentados pelo banco comprovou que a oferta do consignado condiz com os fatores considerados na governança empresarial, como análises de definição de limites de valores irrecuperáveis e de custos da operação e de precificação.

No mais, Cedraz ainda provou a viabilidade comercial e financeira do crédito consignado do Auxílio Brasil, afirmando que o produto se alinha ao catálogo estratégico da instituição. “Afasta-se alegações de que a tomada de decisão para oferta do consignado teria sido açodada ou desprovida de estudos que a sustentassem”, disse.