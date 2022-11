Consignado do Auxílio Brasil: veja como cancelar descontos indevidos do empréstimo

Os beneficiários do programa Auxílio Brasil que tiveram valores descontados do seu benefício indevidamente referente ao consignado poderão solicitar o cancelamento da operação.

Caso você seja uma das pessoas que tenha identificado a cobrança indevida de parcelas do empréstimo, deverá entrar em contato com o Ministério da Cidadania, através do telefone 121. Assim, poderá saber em qual banco houve a celebração do contrato.

Durante o último mês, muitos beneficiários reclamaram do desconto de parcelas do consignado do Auxílio Brasil antecipadamente. Outras, ainda, afirmam que não chegaram nem a solicitar o crédito.

Consignado do Auxílio Brasil: reclamações de descontos na Caixa Econômica Federal

Nos últimos dias, a Caixa Econômica Federal tem recebido diversas reclamações referente aos descontos do consignado ao Auxílio Brasil. Isso porque no aplicativo Caixa Tem, muitos receberam a informação de que o benefício disponível seria de R$ 240 já em novembro (desconto de R$ 160 do empréstimo e fora os R$ 200 complementares até o fim do ano).

No entanto, a confusão ocorreu por uma informação mal compreendida nos contratos da Caixa. Isso porque no campo “primeira parcela” consta a data de 7 de dezembro, levando os beneficiários a acreditarem que esta seria a data do primeiro desconto.

Porém, o banco divulgou que esta informação se refere ao repasse retido pelo Ministério da Cidadania para a instituição. Assim, passou a apresentar no aplicativo uma mensagem informando que o desconto passa a ser realizado a partir do primeiro recebimento após a contratação do consignado.

Descontos indevidos na Caixa

Por outro lado, existe também um grupo de pessoas que afirmam que sequer contrataram o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. Dessa forma, no último dia 10 a Caixa realizou um importante comunicado.

Segundo o banco, todas as pessoas que tiveram descontos indevidos poderão realizar o cancelamento e ressarcimento do valor. Mas, para isso, será necessário contactar o banco.

Dessa forma, a Caixa garantiu que haverá a correção necessária para as pessoas que contam com descontos programados no aplicativo Caixa Tem.

Posso desistir do consignado ao Auxílio Brasil?

Todos os beneficiários do auxílio Brasil que solicitaram o empréstimo consignado poderão desistir do empréstimo. No entanto, o prazo para o cancelamento é de 7 dias a partir da data de liberação do dinheiro.

Além disso, as pessoas que tiveram cobrança indevida também poderão solicitar o cancelamento. Antes de tudo, o cidadão deve ligar para o Ministério da Cidadania, no telefone 121, para se informar sobre o banco de origem.

Em seguida, deverá estrar em contato com a instituição financeira indicada pelo Ministério da Cidadania e solicitar o cancelamento por cobrança indevida.

Como se cadastrar no Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa do Governo Federal que tem por objetivo realizar a distribuição de renda para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza no país. Para participar do programa, as famílias devem se cadastrar no CadÚnico (Cadastro Único).

Todas as famílias de baixa renda podem se inscrever no Cadastro Único. Se a sua família ganha meio salário mínimo por pessoa, em média, você pode se cadastrar. Além disso, as famílias que recebem um total de 3 salários mínimos também podem efetuar o cadastro.

Outras pessoas que também podem se cadastrar são:

As que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua;

Famílias que possuem renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Passo a passo para se cadastrar do CadÚnico

Em primeiro lugar, você precisa fazer o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único pelo seu celular. Esta é a primeira etapa que reunirá informações básicas sobre os integrantes da sua família.

Esta primeira etapa é opcional, mas pode agilizar o seu atendimento presencial. Siga o passo a passo para se cadastrar:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.