Consignado do Auxílio registra descontos antes do planejado

Usuários do programa Auxílio Brasil usaram as redes sociais nesta quarta-feira (9) para criticar o sistema de descontos do consignado do projeto. Segundo relatos, a Caixa Econômica Federal estaria antecipando os abatimentos para datas que não estavam inicialmente planejadas. O banco nega que o sistema esteja cometendo um erro.

O consignado do Auxílio Brasil funciona como um empréstimo com descontos direto na folha. O cidadão solicita a quantia, recebe o dinheiro e depois precisa quitar a dívida na forma de descontos mensais nas parcelas do benefício social.

No caso específico da Caixa, alguns usuários usaram as redes sociais para dizer que solicitaram o saldo, e tiveram o crédito aprovado com o início dos descontos mensais programados para o mês de dezembro deste ano. Contudo, eles afirmam que no app do Auxílio Brasil, já há uma indicação de desconto para este mês de novembro.

Há ainda relatos de pessoas que afirmam que sequer chegaram a receber o saldo do banco, mas já estão com o desconto programado para este mês de novembro. Alguns usuários também dizem que não chegaram a solicitar o consignado, mas mesmo assim estão com o desconto programado.

O que diz a Caixa

Em nota, a Caixa Econômica Federal explicou que não há erro no sistema, e que a realização do abatimento antes da liberação do saldo é comum. “Na operação do Consignado Auxílio, o Ministério da Cidadania, responsável pelo pagamento do benefício, faz a retenção antecipada do valor da parcela e o posterior repasse dos valores à Caixa”, disse o banco.

“Os clientes recebem, no ato da solicitação do crédito, comprovante com os dados financeiros da operação e a orientação acerca da disponibilização das cláusulas gerais do contrato”

O banco disse ainda que o cidadão que solicitou o crédito e possui dúvidas sobre a situação dos descontos, pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal por meio dos canais oficiais da instituição.

Suspensões

Vale lembrar que neste momento o processo de solicitação do consignado pela Caixa Econômica Federal está temporariamente suspenso. Segundo as informações oficiais, o procedimento de recebimento de pedidos só será retomado a partir do dia 14 de novembro.

O banco explicou que a paralisação aconteceu para que o sistema do Dataprev consiga atualizar as informações sobre os usuários do programa Auxílio Brasil.

Esta é a terceira vez que a Caixa Econômica Federal suspende temporariamente o consignado para usuários do programa É a primeira paralisação depois do resultado das eleições.

O consignado do Auxílio Brasil

O sistema do consignado do Auxílio Brasil foi liberado dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, e tem como objetivo atender as pessoas que fazem parte do programa.

Desde o lançamento do crédito, o governo vem recebendo críticas. Parlamentares e membros da sociedade civil dizem que o sistema pode fazer com que pessoas mais pobres acabem acumulando mais dívidas.

Membros do Ministério da Cidadania negam que o consignado tenha este poder, e dizem que o objetivo central é fazer com que as pessoas mais humildes entrem no regime de crédito.