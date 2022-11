O currículo profissional é um documento muito importante para a apresentação do candidato, por isso, essa elaboração deve ser feita de maneira objetiva, organizada e sucinta.

Construa o seu currículo profissional de forma objetiva e organizada

O profissional do setor de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise inicial do perfil do candidato. Por isso, o currículo deve ser construído de maneira objetiva para que atraia a atenção do profissional recrutador.

Não deixe o seu currículo confuso

A organização na visualização do documento é um ponto muito importante. Visto que um documento profissional confuso ou muito extenso tende a ser descartado, sem que seja analisado em sua totalidade.

Construa um documento profissional que seja organizado, considerando a ordem cronológica inversa das informações. Além disso, é relevante evitar dados excessivos.

Dados pessoais

Seus dados pessoais devem ser objetivos, portanto, evite informar números referentes a documentos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo profissional é um ponto muito importante no currículo, já que é um direcionamento para o mercado de trabalho. Sendo assim, informe o nome do cargo desejado, considerando a hierarquia dentro da área de atuação. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de faturamento; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional deve ser sucinta e objetiva. Informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação. Faça um resumo de suas atividades exercidas para que o currículo seja explorado devidamente durante uma entrevista de emprego.

Escolaridade

A escolaridade deve ser objetiva, tal como as demais informações. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando o nome da instituição de ensino, a data de término do curso ou a previsão.

Atualize o seu currículo nas plataformas online

Não menos importante, o candidato deve atualizar seu perfil nas plataformas online, principalmente considerando a usabilidade atual do LinkedIn.

Destaque o seu perfil no LinkedIn

O LinkedIn é amplamente utilizado para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Sendo assim, esse é um ponto de destaque para o profissional que busca uma recolocação.

Além disso, o LinkedIn é uma plataforma que permite que o candidato direcione os envios do seu currículo de acordo com seu interesse, facilitando o alcance de seus objetivos profissionais.

Portanto, faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu perfil de modo objetivo, demonstrando organização, capacidade e resiliência para o mercado de trabalho atual.