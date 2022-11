Consulta ao Auxílio Emergencial pela Dataprev: Novo pagamento ainda será realizado

O ano de 2022 está perto de acabar e milhões de brasileiros ainda buscam informações sobre a parcela retroativa do Auxílio Emergencial. Muitas pessoas ainda podem receber um benefício que pode variar de R$ 600 a R$ 3.000.

Embora o programa tenha sido encerrado em outubro do ano passado, milhões de brasileiros ainda têm direito ao auxílio. Em janeiro deste ano, foram efetuados pagamentos a um grupo específico de beneficiários.

Auxílio Emergencial 2022 Os pagamentos desse lote retroativo se referem as parcelas dobradas (R$ 1.200) liberadas entre abril e agosto de 2020, que deveriam ter sido repassadas aos pais solteiros chefes de família monoparentais. Desse modo, o valor pode chegar até R$ 3 mil. Para saber se você tem direito aos valores, basta informar o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe no portal gov.br. Na sequência, aparecerá uma tela com os dados de todas as etapas do processamento do benefício na Dataprev.

A parcela retroativa do Auxílio Emergencial é paga para quem cumprir os seguintes requisitos:

O procedimento é similar ao realizado quando o programa ainda estava em vigência. A única diferença é que agora o acesso será pelo portal Gov.br. Confira o passo a passo:

A Caixa Econômica liberou no dia 13 de janeiro, o primeiro lote dos valores retroativos para os pais solteiros. Na ocasião, cerca de 823,4 mil pessoas foram contempladas. No entanto, de acordo com o Ministério da Cidadania, o número de beneficiários aptos a receber os recursos é de 1,3 milhão. Portanto, a expectativa é que haja uma nova rodada de pagamentos, contudo, é quase impossível que isso ocorra ainda este ano.

Fonte: Notícias Concursos