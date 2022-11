Contas de energia em atraso podem ser quitadas com desconto

Foto: Divulgação

A Neoenergia Coelba lançou uma campanha de negociação focada nos clientes residenciais com contas em atraso. Podem participar todos os usuários que estão incluídos na área de concessão da distribuidora e que estão com débitos com a empresa. A campanha “Best Week” oferece até 60% de desconto da dívida total e só funciona até esta terça-feira (29).

Ainda segundo a empresa, a ação é totalmente digital e tem como objetivo auxiliar os usuários a zerar as dívidas dos consumidores com contas vencidas a mais de 90 dias.

O saldo devedor porderá ser parcelado em até 21 vezes. E o pagamento pode ser via pix ou cartão de credito através do site oficial da Neoenergia.

