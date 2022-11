Conversa Preta recebe os grupos Timbalada e Olodum no domingo

Foto: Divulgação

A última edição desta temporada do programa Conversa Preta, da TV Bahia, recebe os grupos Timbalada e Olodum. Apresentada por Pablo Vasconcelos e Luana Souza, a atração será exibida neste domingo (13), após o Fantástico, e promete fazer o chão de casa tremer com tanta música boa.

Ainda nesta edição, será apresentado no programa o hitmaker Diggo, dono dos maiores hits do momento como “Dengo”, de João Gomes, “Cachorrinhas”, de Luísa Sonza, “Ela Não Quer Guerra com Ninguém”, do Parangolé, e muito mais. O artista vai falar sobre as expectativas para o carnaval e o ritmo que promete ser sucesso no verão: o pagotrap.

Foto: Divulgação

Quem também vai falar sobre o carnaval é um artista que tem muita experiencia para falar sobre o assunto, o cantor Magary Lord. E é claro que ele não vai deixar de cantar os seus maiores sucessos.

“Encerrar essa temporada do Conversa Preta com esses grupos e artistas tão importantes pra nossa música baiana é grandioso. A gente vai dançar e se divertir muito”, disse o apresentador Pablo Vasconcelos.

Foto: Divulgação

Leia mais sobre Preta Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.