Convite para ‘Farofa da Gkay’ serão entregues em sacos de lixo

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora GKay mostrou na segunda-feira (14) que o convite para a famosa ‘Farofa’ vai vir dentro de um saco de lixo. Mas engana-se quem pensa que dentro do kit não tem nada de valor. Além de todas as informações sobre o evento, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, os convidados vão receber uma caixa com senha, para assistirem a um vídeo de Gkay, e uma joia.

Na publicação em que mostra como será o convite, a humorista aparece saindo de uma caçamba de lixo. Na mão ela leva um saco de lixo adesivado com a identidade visual da Farofa da Gkay.

Os abadás que serão usados nos dias do evento, nas cores azul, rosa e amarelo, também chegarão para os famoso dentro da sacola de lixo. Ainda há outros itens que não foram anunciados pela influenciadora ainda. “Tem coisas que virão no convite que vão lançar primeiro para os convidados e depois lança [para todo mundo]”, explicou Gkay.

