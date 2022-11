‘Convivi de perto com os boias-frias’, rememora Patricia Pillar sobre ‘O Rei do Gado’

Foto: Divulgação/TV Globo

Um dos maiores sucessos da TV Brasileira, a novela “O Rei do Gado” retorna para o “Vale a Pena Ver de Novo” no lugar de “A Favorita” nesta segunda-feira (7).

Nos papéis principais estão Patricia Pillar, como a boia-fria Luana, e Antonio Fagundes, como o pecuarista Bruno Mezenga, o rei do gado.

“‘O Rei do Gado’ é uma novela lindíssima, um marco para a televisão e não poderia deixar de ter impacto semelhante na minha carreira. Além de toda a trama Mezenga x Berdinazzi, a questão dos trabalhadores sem-terra foi tratada de forma inédita e abriu os olhos de muita gente sobre a importância da reforma agrária. Acho que a novela contribui até hoje para esse debate”, contou Patricia Pillar sibre a trama.

A atriz ainda relembrou os momentos de gravação onde esteve próxima da realidade retratada na trama de Benedito Ruy Barbosa.

“Durante 15 dias morei em uma casa bem simples e convivi de perto com os boias-frias. Era preciso acordar por volta das 4h da manhã para ir trabalhar. Com eles aprendi a cortar cana e acompanhei toda uma rotina de luta e muito trabalho em condições precárias. Quando nos aproximamos de uma realidade diferente da nossa, a gente aprende a amar e a respeitar aquelas pessoas, criando a empatia necessária para compreender e construir a personagem”, explicou.

Sobre a cena favorita na novela, Patricia não hesitou em escolher. “A cena em que a Luana encontra o Bruno, que estava desaparecido. Foi emocionante para todos os atores que estavam envolvidos: Stênio (Garcia), Fabio Assunção e para o próprio Fagundes”, lembrou.

A atriz ainda falou sobre o fim da reprise de “A Favorita” no “Vale a Pena Ver de Novo”. “Foi uma delícia acompanhar uma nova geração conhecendo a Flora. O texto magistral do João Emanuel Carneiro trouxe uma ironia, uma graça para uma personagem tão má, e isso tem tudo a ver com a linguagem da internet atual. Hoje, a Flora é tema de diversos memes”, finalizou.

