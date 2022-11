Convocação da seleção brasileira: confira a lista de Tite para a Copa

Na segunda-feira (07/11) passada, o treinador da Seleção Brasileira de futebol, Tite, divulgou os 26 nomes que deverão atuar na Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro de 2022. Todavia, a convocação literalmente parou o Brasil que acompanhou a divulgação do plantel que deverá atuar no campeonato.

Ademais, o técnico Tite escalou o time completo que deverá jogar na Copa representando nosso país. Normalmente o treinador vinha escalando 23 jogadores, por conta da pandemia da covid. Os 26 nomes também estão ligados à nova possibilidade de haver cinco substituições durante uma partida no campeonato mundial.

A princípio, o lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, é a principal novidade da lista de jogadores do técnico Tite. Ele não havia sido convocado em jogos anteriores por conta de problemas físicos. O jogador atualmente atua no Pumas-MEX e deverá jogar sua terceira Copa do Mundo. Ele participou dos campeonatos de 2010, e de 2014.

O jogador Daniel Alves tinha ficado fora das convocações do treinador Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Gana e a Tunísia, os dois últimos antes da Copa do Mundo no Catar. Aliás, Tite afirmou que escolheu o jogador devido a critérios como sua qualidade técnica individual, aspecto físico e mental.

Lista dos jogadores convocados por Tite

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Zagueiros: Bremer (Juventus-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING).

Volantes: Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING) e Fred (Manchester United-ING).

Laterais-esquerdos: Alex Sandro (Juventus-ITA) e Alex Telles (Sevilla-ESP).

Laterais-direitos: Daniel Alves (Pumas-MEX) e Danilo (Juventus-ITA).

Meias: Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham-ING).

Atacantes: Antony (Manchester United-ING), Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Neymar (PSG-FRA), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Vini Jr (Real Madrid-ESP).

Nomes importantes da convocação

O treinador Tite falou um pouco sobre o atacante Neymar Jr. Para ele, a seleção não é dependente do jogador, porém, ele possui um papel de destaque, de protagonista no time. Analogamente, ele afirmou que “se não tivesse essa qualificação, não se criaria uma expectativa maior”.

No entanto, o técnico da seleção disse que ele precisa de todos os jogadores, que o time é dependente da qualificação de cada um. Segundo Tite, a nova geração de torcedores dá um enfoque e importância também a outros atletas, principalmente em situações de interações midiáticas.

Outro jogador que merece destaque na convocação é o atacante Gabriel Martinelli, que atua no Arsenal. Tite afirma que o jogador é “agudo”, é um ponta agressivo, que ganhou destaque na Premier League. Ele realçou sua individualidade e sua transição em velocidade. Desse modo, o jogador atuou em duas convocações, mantendo um alto nível.

O treinador defendeu a convocação do meia Everton Ribeiro, que faz a função do camisa 10. Ele afirmou que conta com a experiência, o momento e a sua capacidade de concentração. Para Tite, o jogador é de alto nível, em sua primeira Copa do Mundo, e merece um destaque em sua lista de convocados.

Comentários negativos

Após a convocação alguns jogadores receberam comentários negativos por estarem incluídos na lista do treinador. É o caso de Daniel Alves e de Gabriel Jesus. Durante a entrevista coletiva, Tite afirmou que ele não está aqui para agradar pessoas que estão nas redes sociais, mas que respeita opiniões divergentes.

Convocação estratégica de Tite

Diferentemente da de convocações anteriores, a lista do treinador não possui jogadores que atuam no estado de São Paulo. De fato, Tite chamou apenas três atletas que atuam no Brasil, Weverton, Everton Ribeiro e Pedro. O tricolor e o Palmeiras são os únicos times do país com jogadores que venceram todas as copas do mundo, a de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

No entanto, o São Paulo se destaca por ter revelado o maior número de jogadores presentes na convocação do técnico Tite, cerca de cinco atletas: Ederson, Eder Miltão, Bremer, Antony e Casemiro. Em suma, o tricolor já teve 46 nomes convocados pela seleção brasileira para as copas do mundo.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deverá ser o chefe da delegação brasileira que irá à Copa do Mundo do Catar de 2022. Em conclusão, ele será o primeiro líder da confederação a chefiar a delegação desde a Copa do Mundo da Espanha, em 1982.