Convocação da Seleção para a Copa do Mundo rende memes na web

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite, técnico da Seleção Brasileira, anunciou na tarde desta segunda-feira (07) os atletas que formarão o time do Brasil na busca pela taça da Copa do Mundo 2022, no Qatar.

Após a divulgação, diversos termos tomara conta dos assuntos mais comentados no Twitter. No ranking que conta com 30 assuntos, termos como “Copa”, “Daniela Alves”, “Hexa”, “O Tite”, “Militão” e “Thiago Silva” tomaram conta.

E, como não pode faltar, os memes fizeram sucesso nas redes sociais. Confira a seleção feita pelo iBahia com alguns que bombaram no Twitter:

Denúncia de crime gravíssimo: Daniel Alves — Anonymous (@AnonNovidades) November 7, 2022

parabéns a todos 26 convocados pra copa, não vou cobrar nada de vcs trazendo o hexa ja ta bom 🤝 — Pagina lixo (@paginalixo1) November 7, 2022

TODO MUNDO BLOQUEANDO AS RODOVIAS PARA IMPEDIR O DANI ALVES DE IR PRO CATAR — Mariaᶜʳᶠ (@eimariacrf) November 7, 2022

Eu e meus manos que estávamos nas trincheiras pelo Gabriel Jesus desde 2018, vendo ele ir jogar mais uma Copa e o Firmino que a galera tanto defendia ficando de fora pic.twitter.com/NPypt9grqd — Lourenç0 (@jjoaolourenc0) November 7, 2022

