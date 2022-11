Copa do Mundo: Dia de jogo do Brasil dá direito à folga no trabalho? confira

Neste domingo (20), começa oficialmente a Copa do Mundo, que acontecerá no Catar. Durante o período da primeira fase, os três jogos da seleção brasileira ocorrerão em dias da semana. Com isso, muitos trabalhadores se questionam sobre como será o expediente.

Primeiramente, é importante salientar que os dias de jogos da seleção não são considerados como feriados. Portanto, os empregadores poderão decidir se haverá ou não liberação dos seus funcionários para assistirem as partidas. No caso de haver liberação do expediente, a compensação posterior de horas deverá ser feita mediante acordo entre a empresa e o empregado.

A saber, a legislação trabalhista determina que o empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejudicar o seu salário em situações de falecimento de familiares, casamento, nascimento de filho, doação voluntária de sangue ou serviço militar.

Expediente de funcionários públicos durante os jogos da Copa do Mundo

Recentemente, o Ministério da Economia publicou uma portaria Diário Oficial da União orientando aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional sobre o expediente durante as partidas de futebol da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

De acordo com a publicação, durante os dias em que os jogos da seleção forem realizados às 12h, não haverá expediente. Já nas partidas realizadas às 13h, o expediente será encerrado às 11h (horário de Brasília), e nos dias em que os jogos começarem às 16h, os servidores trabalharão até às 14h.

No entanto, de acordo com a portaria, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas durante o período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023.

Calendário dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022

Os jogos da primeira fase da seleção brasileira na Copa do Mundo acontecerão nas seguintes datas:

Dia 24 de novembro, às 16h: Brasil X Sérvia;

Dia 28 de novembro, às 13h: Brasil X Suíça;

Dia 02 de dezembro, às 16h: Brasil X Camarões.