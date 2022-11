Copa do Mundo do Catar começa neste domingo com shows e jogo de abertura

Foto: Reprodução

Vai começar a Copa do Mundo do Catar. A partir das 11h40, acontece a cerimônia de abertura do Mundial no Estádio Al Bayt, que também vai ser palco do jogo de estreia entre os mandantes da casa e o Equador.

Com 30 minutos de duração, o evento vai ter shows do integrante da banda de k-pop BTS, Jung Kook, e do cantor catari Fehad Al-Kubaisi. Além disso, um discurso sobre inclusão e diversidade também deve ser feito.

Em comunicado da Fifa enviado à imprensa foi destacado que o tema da cerimônia de abertura será “a união de toda a raça humana”.

“O tema da cerimônia de abertura é a união de toda a raça humana, interligando diferenças através da humanidade, do respeito e da inclusão. O futebol permite nos unir como uma única tribo, e a Terra é a tenda em que todos nós vivemos”, informou a Fifa.

O primeiro jogo do Mundial também acontece hoje, logo após a cerimônia de abertura. Catar e Equador se enfrentam às 13h pelo horário de Brasília, jogo válido pelo grupo A.

O Catar é estreante na Copa do Mundo e começa o Mundial com uma única missão: não ser a segunda anfitriã a cair ainda na fase de grupos. A primeira foi a África do Sul, em 2010.

Já o Equador volta a participar de uma Copa do Mundo após ficar fora da competição na edição da Rússia, em 2018. Será a primeira vez que a seleção faz um jogo de abertura.

O jogo será transmitido ao vivo pela Globo, com narração de Luis Roberto, comentários de Roger Flores, Caio Ribeiro e Sálvio Spínola. No sportv, Luiz Carlos Jr. narra, com comentários de PVC e Grafite.

O primeiro jogo do Brasil ocorre na quinta-feira (23), contra a Sérvia, às 16h pelo grupo G.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.