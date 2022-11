Copa do Mundo: Governo decide o expediente durante os dias de jogos da seleção

Nesta sexta-feira (11), uma portaria do Ministério da Economia foi publicada no Diário Oficial da União, orientando aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional sobre o expediente durante as partidas de futebol da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

De acordo com a publicação, durante os dias em que os jogos da seleção forem realizados às 12h, não haverá expediente. Já nas partidas realizadas às 13h, o expediente será encerrado às 11h (horário de Brasília), e nos dias em que os jogos começarem às 16h, os servidores trabalharão até às 14h.

No entanto, de acordo com a portaria, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas durante o período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023.

Calendário dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022

Os jogos da primeira fase da seleção brasileira na Copa do Mundo acontecerão nas seguintes datas:

Dia 24 de novembro, às 16h: Brasil X Sérvia;

Dia 28 de novembro, às 13h: Brasil X Suíça;

Dia 02 de dezembro, às 16h: Brasil X Camarões.

Curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2022

Em primeiro lugar, a Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta e, a cada quatro anos, ou seja, a cada quadriênio, bilhões de pessoas assistem aos jogos da competição. Na final da Copa de 2014, por exemplo, que ocorreu no Brasil, aproximadamente 1 bilhão de pessoas assistiram ao torneio.

Nesse sentido, confira a seguir 9 coisas que POUCOS sabem sobre a Copa do Mundo de 2022:

1. Primeira vez que um país árabe vai sediar uma Copa do Mundo

Você sabia que será a primeira vez que um país árabe vai sediar uma Copa do Mundo? E será no Catar, que tem cerca de 11,5 mil km2, o que equivale a metade do tamanho do Estado do Sergipe.

No entanto, apesar de ser um país pequeno em extensão, é um dos países mais ricos do mundo. Ademais, os jogos irão acontecer em cinco cidades e em oito estádios diferentes. No aspecto logística, as seleções não precisarão se descolar muito, não é mesmo?

2. Cidade foi construída para a Copa

Você sabia que uma cidade teve construção específica para a Copa do Mundo? Explicamos.

Em 2005, o país tinha um projeto para construir uma cidade do zero no meio do deserto. A ideia, conforme autoridades locais, era focar em soluções sustentáveis para as infraestruturas e mobilidades urbanas.

Contudo, veio a Copa do Mundo e os planos mudaram e, na verdade, uma nova cidade foi planejada para sediar a Copa do Mundo. O nome da cidade é Lusail e conta com estádio com capacidade para cerca de 80 mil pessoas. Nessa Arena de Futebol, inclusive, os telespectadores poderão desfrutar de refrigeração e ar condicionado.

3. Maior investimento da história

Além de construir Lusail para a Copa do Mundo, o Catar fez um alto investimento para o torneio. Estima-se que o país tenha feito um investimento de 200 bilhões de dólares para sediar o evento mais importante do mundo.

Sendo assim, esse já é considerado o valor de investimento mais alto para uma Copa do Mundo na história.

4- Premiação com valor considerável

Os jogadores e as confederações receberão uma motivação extra. Acontece que a FIFA estima pagar um prêmio na ordem de 42 milhões de dólares para quem vencer a Copa do Mundo.

5- Acessibilidade

Como você já viu, o Catar não é um país que tem um grande tamanho. Sendo assim, o país terá uma distância de 30 km entre a maior parte dos estádios.

A torcida não precisará, assim, realizar grandes deslocamentos para acompanhar a competição.

6- Última Copa com 32 seleções

A Copa do Mundo é realizada tradicionalmente com 32 seleções. No entanto, essa será a última edição do torneio com apenas essa quantidade de equipes. A FIFA adicionou mais 16 seleções para participarem do campeonato a partir do ano de 2026. Dessa forma, a Copa do Mundo agora terá 48 países.

7- Primeira Copa que acontece no final do ano

Você deve lembrar que a Copa do Mundo é realizada, tradicionalmente, no meio do ano. Contudo, nesta edição, em específico, a Copa do Mundo irá ocorrer no final deste ano. Essa mudança ocorre por conta da temperatura elevada do verão no hemisfério norte, que ocorre em junho e junho, data tradicional do evento.

8- O Catar tem pouca tradição no futebol

Diferente das Copas do Mundo anteriores, o evento vai acontecer em um país sem tradição no futebol. Essa será, inclusive, a primeira participação do Catar na competição.

A partir desta edição, o Catar pretende dar um salto de qualidade no esporte e fazer o caminho contrário: chamar a atenção e se gabaritar como um lugar que também vive futebol.

9. Mesmo sendo um país pequeno, o Catar é um dos mais ricos do mundo

Uma outra curiosidade sobra a Copa do Mundo de 2022 é que o Catar é um dos países mais ricos do mundo. De acordo com os dados da Country Economy, o país conta com um PIB anual de 146 bilhões de dólares (2020), o que demonstra a magnitude do país no que se trata da sua economia e de logística.