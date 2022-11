A Copa Energia é uma empresa que atua no segmento de soluções energéticas e está presente no mercado de trabalho há cerca de 20 anos. Neste momento, a companhia está anunciando novas oportunidades de empregos no estado de São Paulo. Confira, a seguir.

Copa Energia abre NOVOS empregos em São Paulo

A Copa Energia está em busca de novas pessoas para se tornar um colaborador e aumentar ainda mais suas atividades. A companhia também atua com a Copagaz e Liquigás. A empresa cresce cada dia mais e junto dela cresce as oportunidades de trabalho. Por isso, hoje a Copa Energia abriu novas vagas de emprego.

Desde a sua criação, a empresa tem como objetivo levar energia às famílias brasileiras de forma segura e sustentável. Trata-se de uma empresa brasileira que paga aos seus funcionários uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho e vários outros benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que estão em busca de novos desafios e procuram o seu crescimento profissional sempre priorizando as atividades da empresa. Confira.

Especialista de Precificação – São Paulo;

Coordenador de Operações Jardinópolis – São Paulo.

Como se candidatar

Para ter mais acesso a informação referente às vagas divulgadas, é só acessar o site 123 empregos. Logo depois, seguir as orientações disponíveis e encaminhar um currículo para o análise da empresa. A Copa Energia procura por profissionais ambiciosos em inovar e transformar o mercado e o ambiente de trabalho.

