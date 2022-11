‘Coração aliviado’, diz Andressa Urach após reencontrar filho de 5 meses

Foto: Ana Zago

Andressa Urach publicou novo vídeo no canal do Youtube, nesta segunda-feira (28), onde revelou que reencontrou o filho de cinco meses.

O bebê estava no Maranhão, com a avó paterna, e foi o pai da criança, ex-marido de Andressa Urach que o buscou e retornou com o pequeno para o Rio Grande de Sul, onde ambos moram.

A ex-participante de “A Fazenda” estava afastada do filho mais novo desde o dia 13 de novembro, quando foi anunciada a internação dela em uma clínica psiquiátrica.

Na ocasião, o marido afirmou que ela teria tentando oferecer o filho para um sacrifício após ter um “delírio pisicótico místico”, como afirmou.

Andressa Urach teve alta no dia 20 de novembro e chegou a falar sobre as saudades que tinha do filho recentemente. “Até pensei em ligar para a minha ex-sogra para falar com o Leonzinho, mas acho que a essa hora ele está dormindo. Estou com saudades do meu nenezinho, bastante”, disse nas redes sociais.

