Coronel tem piora na saúde e Deodora culpa Candoca

Foto: Reprodução/TV Globo

O clima entre a família do coronel Tertúlio (José de Abreu) e Candoca (Isadora Cruz) segue com as trocas de farpas de sempre em “Mar do Sertão”.

A autoridade na região terá uma piora no estado de saúde e Deodora (Debora Bloch) colocará a culpa na mocinha, que foi a médica responsável por salvar a vida do marido da vilã.

Além disso, em capítulo que vai ao ar nesta quinta (17), Laura (Eli Ferreira) vai entregar um documento para Tertulinho (Renato Góes) que poderá acabar com a vida de José (Sérgio Guizé), dando ainda mais munição para o homem enfrentar o inimigo.

Veja o resumo do capítulo desta quinta-feira (17), de “Mar do Sertão”:

Ismênia estranha ao ver o calmante de Deodora. Firmino consegue vencer a partida contra Vanclei. Vespertino se surpreende com a presença de Pajeú em seu quarto. Deodora culpa Candoca pela piora no estado do Coronel, e a médica fica intrigada. Pajeú leva Vespertino para José, que insiste que ele se entregue à polícia.

Laura entrega uma documentação para Tertulinho que pode prejudicar José. Tertulinho exige que Floro Borromeu liberte Vespertino. Deodora dopa o Coronel. Latifa pede a ajuda de Timbó para atrapalhar o duelo entre Zahym e Maruan. Zaym atira contra Maruan, e Labibe se declara para o príncipe. Tertulinho questiona Candoca sobre seus sentimentos por ele. José encontra as promissórias de Tertulinho no cofre de Vespertino.

