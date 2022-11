Corpo de entregador sequestrado é encontrado em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

O corpo do entregador Alex de Jesus dos Santos Júnior, de 22 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (18). O rapaz havia sido sequestrado na quinta-feira (17) e estava desaparecido desde então.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Alex foi encontrado na região da Estrada da Derba, em Salvador. A Polícia Civil afirmou ainda que possuem indicativos da autoria da morte de Alex, mas não forneceram mais detalhes.

O levantamento cadavérico foi realizado pelo Serviço de Investigação de Local de Crime. Além disso, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais ainda estão investigando caso.

Sequestro

Alex e um outro entregador trabalhavam em uma pastelaria do bairro de Cajazeiras e estavam indo fazer uma entrega quando foram sequestrados. Segundo relatos do pai da vítima, o rapaz chegou a conseguir pular do carro, mas foi recapturado.

O outro entregador conseguiu pular do veículo e fugir. Ele prestou boletim de ocorrência na 13ª Delegacia Territorial (DT) de Cajazeiras, durante a madrugada. Além de fazer entregas para a pastelaria, Alex de Jesus Júnior também trabalhava em uma unidade de saúde. Os familiares afirmam que os jovens não têm relação com o tráfico de drogas.

