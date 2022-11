Corpo de Guilherme de Pádua é velado sob comoção em cerimônia

Foto: YouTube

O corpo do ex-ator Guilherme de Pádua foi velado na tarde desta segunda-feira (7), na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações são do site Na Telinha.

A morte de Guilherme foi noticiada na noite do domingo (6) pelo pastor Márcio Valadão. O ex-ator foi vítima de um infarto.

Segundo a reportagem, o velório foi restrito aos familiares e amigos de Guilherme de Pádua e contou com cerca de 300 pessoas sob forte comoção.

A viúva, Juliana Lacerda, fez um discurso na cerimônia, assim como o pastor Márcio Valadão. Durante o momento de fala, ela relembrou o momento em que se conheceram, em uma festa.

Ainda de acordo com o site, ex-presidiários e pessoas em liberdade condicional relataram mudança de vida por conta do também pastor Guilherme de Pádua.

O ex-ator foi preso em 1992 acusado do assassinato de Daniella Perez, junto a então esposa Paula Thomaz, cúmplice do crime. Os dois foram soltos após sete anos por conta de “bom comportamento”.

O crime voltou a ser assunto nas redes sociais após a estreia da série “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”, que contou com depoimento de Gloria Perez e Raul Gazolla, marido da atriz na época.

