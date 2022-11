Correção “Sua conta do Instagram foi desativada por violar nossos termos” 2023

Lembre-se de que, se você violar repetidamente as Diretrizes da comunidade ou os Termos de uso, receberá uma mensagem do Instagram informando: “Sua conta foi desativada por violar nossos termos: http://instagram.com/about/legal/terms/” Eles podem excluir permanentemente sua conta. Você pode recorrer da decisão abrindo o aplicativo, inserindo seu nome de usuário e senha e seguindo as instruções na tela se acreditar que sua conta foi desativada por engano.

O que acontece se o Instagram desativar sua conta?

Ao tentar fazer login, aparecerá uma notificação informando que sua conta do Instagram foi desativada. As contas que não seguem nossas diretrizes da comunidade ou termos de uso podem ser desativadas sem aviso prévio. Aconselhamos que você leia atentamente as postagens de todas as contas que você criou e as diretrizes da comunidade.

Portanto, se sua conta do Instagram foi desativada devido à violação dos termos e condições ou diretrizes da comunidade do Instagram, você não poderá fazer login usando o aplicativo ou um navegador da Web em seu computador. Ninguém poderá ver sua conta nesta situação. No entanto, como já foi mencionado, coisas ainda podem ser feitas, especialmente se você não for o responsável.

Então, neste artigo, vamos descobrir alguns métodos para recuperar sua conta do Instagram após ela ter sido banida ou desativada pelo Instagram.

Violações de Termos e Diretrizes

Se as regras das plataformas forem quebradas repetidamente, as contas podem ser banidas permanentemente. Os usuários devem certificar-se de que nenhum conteúdo seja publicado em suas contas que incentive:

Comportamento ilegal, Discurso de ódioou Ameaças contra indivíduos e comunidades específicas.

Coisas que farão com que sua conta seja desativada ou banida:

Coletar ou aumentar curtidas artificialmente.

Aumentar seguidores ou compartilhamentos artificialmente.

Postar coisas repetitivas.

Contatar constantemente indivíduos para fins comerciais.

Além disso, não é preciso dizer que quaisquer outras ações anti-sociais que possam resultar em consequências legais, como

assédio

Publicação de conteúdo sexual

Maneiras de recuperar sua conta do Instagram desativada



Depois de perceber que o Instagram desativou sua conta, você deve agir agora mesmo para recuperá-la.

Se não tiver certeza de como identificá-lo, tente fazer login por meio de um navegador da Web ou aplicativo móvel. Se o erro “Sua conta foi desativada por violar nossos termos” aparecer sem mais delongas, siga estes métodos. Isso é especialmente verdade se um usuário ou usuários denunciaram você.

1. Recupere seu Instagram Business instantaneamente.

Ao tentar fazer login no Instagram quando ele está desativado, uma caixa pop-up aparecerá com a mensagem “Sua conta foi desativada por violar nossos termos”. Mas a empresa permite que você faça um recurso, que eles podem considerar imediatamente se isso foi um erro e você não deseja perder a conta permanentemente.

Você deve executar o seguinte:

Execute o aplicativo Instagram e insira suas informações de login.

Em seguida, clique no botão de login.

Selecione “ Saber mais ” na caixa pop-up.



” na caixa pop-up. A mensagem inteira agora será exibida na tela. Selecione Por favor nos informe a opção.



a opção. Você será direcionado para uma página diferente, onde será perguntado se a conta é para uma empresa, produto ou serviço. Basta clicar em “ Sim ” uma vez.



” uma vez. Clique em “ Mandar ” mais tarde.

” mais tarde. Depois de fazer isso, insira seus dados pessoais, incluindo seu nome completo, nome de usuário, e-mail, país, etc.



A próxima etapa é o Instagram solicitar uma cópia de qualquer documento oficial que você tenha para verificar sua empresa. Clique em Compreendo que não posso obter ajuda com a minha conta se não tiver carregado um documento válido que apoie o meu negócio e, em seguida, selecione o Enviar opção .

e, em seguida, selecione o . Em seguida, você receberá um e-mail informando que deve verificar sua empresa para recuperar sua conta. Em sua resposta a esse e-mail, envie a eles a documentação necessária.



Outro e-mail será enviado para você solicitando uma foto sua segurando um pedaço de papel com um código específico para provar que você não é um robô.



Por fim, você receberá um último e-mail informando que sua conta agora deve estar acessível.



Infelizmente, se você não conseguir recuperar o acesso, tente esses métodos mais algumas vezes ou tente o próximo método.

2. Solicite uma revisão para recuperar automaticamente sua conta do Instagram.

O Instagram permite que você tenha um período de 30 dias para recuperar sua conta depois que ela for desativada por violar as diretrizes da comunidade. No entanto, isso leva tempo e os usuários frequentemente precisam passar por isso várias vezes antes de identificar e resolver o problema.

As ações que você deve tomar estão listadas abaixo:

Execute o aplicativo Instagram no seu dispositivo para começar.

Insira suas informações de login e clique no botão Login.



Se você não solicitar uma revisão, receberá um aviso informando que sua conta será excluída permanentemente em 30 dias, a menos que solicite uma revisão. Clique em “ Solicitar Revisão. “

“ Digite o nome completo e o nome de usuário da sua conta banida na próxima tela e clique em Solicitar revisão.

Assim que for confirmado que você não violou nenhuma das diretrizes da comunidade, o Instagram analisará sua apelação e restaurará sua conta. Para estar no lado seguro, selecione “Baixar Dados.”



Em algumas situações, pode ser necessário repetir o processo a cada 24 horas para que o Instagram preste atenção.

3. Use uma VPN.

A seguinte mensagem foi enviada a muitos usuários em países do terceiro mundo:

“Temos menos revisores disponíveis devido à pandemia de coronavírus (COVID-19), portanto, não podemos revisar essa decisão no momento.”

Conectar seu dispositivo a uma VPN antes de solicitar que o Instagram revise a decisão de desabilitar a conta é uma maneira de lidar com essa situação. A VPN altera seu endereço IP para que pareça que você está acessando o site de um local diferente.

4. Use uma ferramenta automatizada para recuperar o acesso à sua conta.

As ferramentas de automação para recuperação de contas são uma técnica relativamente nova que recebeu ampla aceitação devido à sua simplicidade. Conforme mencionado anteriormente, pode ser necessário reenviar os apelos ao Instagram para que eles os vejam e respondam.+

Os criadores das ferramentas de automação estavam cientes de seu trabalho. Eles criaram bots que enviariam automaticamente os formulários de apelação em intervalos predeterminados até que sua conta fosse recuperada.

Ainda mais interessante é que você não precisa mais enviar sua imagem enquanto segura o código fornecido no e-mail. Antes de enviar o código para o Instagram, esses programas de automação têm sua própria coleção de fotos que usam.

Se você não confia no método, pode até postar uma foto sua segurando um pedaço de papel reciclado, se quiser. Embora a solução de automação não garanta uma resposta imediata do Instagram, ela evita o desconforto de fazer isso manualmente.

Veredito:

Você chegou à conclusão de nossas instruções sobre como corrigir Sua conta foi desativada por violar nossos termos no Instagram. Se essas soluções foram úteis para você nesse sentido, informe-nos na área de comentários.

GUIAS RELACIONADOS: