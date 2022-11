Corteva recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para iniciar 2023 com o pé direito e emprego novo? Esta pode ser a sua chance, já que a Corteva Agriscience está recrutando estudantes para seu programa de estágio, com foco 100% em diversidade de mulheres, negros/as, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. A empresa do segmento agrícola oferece, ao todo, 60 vagas para atuação nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

A bolsa-auxílio é de R$ 2.200 para 6h e R$ 2.920 para 8h de estágio.

As chances são para estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Biologia, Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, Marketing, Comunicação, Administração, Recursos Humanos, Economia, Ciências Contábeis e Ciência da Computação e Análise de Sistemas.

Os contratados serão alocados nas áreas de Pesquisa & Desenvolvimento de Proteção de Cultivos ou Sementes, Operações de Produção, Comercial, Laboratório, Marketing, Comunicação, Finanças, Cadeia de Suprimentos e Regulamentação. A carga horária de estágio varia entre 30 e 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses de estágio e possibilidade de renovação para até dois anos.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, parceria com o Gympass e acesso ao programa de apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro.

Além disso, os contratados terão apoio para aprimoramento de inglês e poderão participar de um programa de estágio robusto, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, que está dividido em três pilares fundamentais: experiências, exposições e capacitação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site www.ciadeestagios.com.br/vagas/corteva para efetivar a candidatura. As inscrições serão recebidas até o dia 4 de dezembro e o início das atividades está previsto para o mês de fevereiro do próximo ano.