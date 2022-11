O uso de máscaras para prevenção contra a Covid-19 será obrigatório no vestibular 2023 da Universidade de São Paulo (USP), segundo informações da Agência Brasil.

Covid-19: máscara de proteção será obrigatória em vestibular da USP

A primeira fase ocorrerá no dia 4 de dezembro. A instituição informou que tem observado os impactos da variante BQ.1 do coronavírus e, por isso, divulgará um manual de biossegurança na próxima quinta-feira (1º).

Obrigatoriedade prevista

De acordo com a divulgação oficial, o manual do candidato, divulgado em agosto, já previa o uso do item. “É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para a realização das provas, exceto no momento do reconhecimento facial”, diz o texto.

O documento também indicava que os procedimentos poderiam ser alterados de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias do governo de São Paulo vigentes no momento do vestibular, ressalta a Agência Brasil.

Proteção facial

No último dia 16, a niversidade de São Paulo (USP) voltou a exigir a proteção facial em ambientes fechados da universidade. A medida inclui salas de aula, auditórios, museus, laboratórios, bibliotecas, locais de atendimento ao público e setores administrativos.

Além disso, entre esses espaços está o Museu do Ipiranga, que é ligado à universidade, destaca a Agência Brasil. O uso de máscara como prevenção da Covid-19 havia deixado de ser obrigatório em ambientes fechados da niversidade de São Paulo (USP) em 24 de agosto. Naquele momento, o uso seguiu obrigatório no transporte coletivo e nos serviços de saúde que funcionam nos campi da universidade.

Transporte público

A partir deste sábado (26), o uso de máscara no transporte público voltou a ser obrigatório na capital paulista. A decisão foi tomada com base na análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde para prevenir o avanço dos casos de Covid-19.

A importância do ciclo vacinal

O governo do estado recomendou também que a medida seja adotada por todos os municípios. Além disso, alerta a população para que todos completem o ciclo vacinal, importante para garantir maior proteção contra o coronavírus e amenizar os efeitos do vírus, segundo a Agência Brasil.

Dados oficiais sobre o aumento dos casos de Covid-19

Segundo nota do conselho gestor da secretaria, divulgada na última quarta-feira (23), as internações por Covid-19 em leitos de enfermaria e UTI cresceram 156% e 97,5% nos últimos 14 dias, chegando a uma média diária de mais de 400 novas internações, destaca a Agência Brasil, através de recente divulgação oficial.