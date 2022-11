O Ministério da Economia (ME) inaugurou nesta quinta-feira (24/11) mais um Espaço Coworking (trabalho coletivo), com sala 360°, em Brasília, de acordo com informações oficiais.

Coworking: espaço de trabalho para servidores públicos federais é inaugurado em Brasília

A estrutura está localizada no edifício da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), no bairro Asa Norte. O secretário executivo, Marcelo Guaranys, o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau, e dezenas de servidores participaram da cerimônia de inauguração, de acordo com o Ministério da Economia (ME).

Infraestrutura

Para o secretário Marcelo Guaranys, a lógica do coworking é, entre outros aspectos, criar espaços melhores e ambientes aconchegantes de trabalho, utilizando infraestruturas públicas. “Esta estrutura é a promoção de mais eficiência e qualidade para o serviço público. É o retrato de uma visão compatível e contemporânea para o funcionamento da administração”, destacou o secretário Ariosto Culau.

Melhores recursos para atuação individual ou coletiva

De acordo com o Ministério da Economia (ME), a infraestrutura com recursos tecnológicos e físicos do conjunto pode ser compartilhada pelos servidores para a realização das atividades institucionais, seja individualmente ou em reuniões em grupo.

Cooperação e otimização

Criado como projeto-piloto em Vitória, o espaço de uso rotativo é compartilhado (ou cotrabalho) e já possui um local em Brasília, na Esplanada dos Ministérios (Bloco C), e inclui também a sala 360° do programa do governo federal TransformaGov, destaca o Ministério da Economia (ME).

Programas integrados

A integração de programas e acordos de cooperação com outros órgãos federais, como Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Controladoria-Geral da União (CGU), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Escola Nacional de Administração Pública (Enap), permitem a promoção de ações de otimização do uso de espaços físicos.

Sobre o coworking inaugurado

Segundo destaca a divulgação oficial, o novo espaço de trabalho coletivo do Ministério da Economia(ME) possui 20 computadores, baias individuais para notebook, rede wi-fi, duas salas de reuniões, dois espaços networking, duas cabines individuais para reunião virtual, copa (bebedouro, microondas, frigobar, mesas e cadeiras de refeição), recepção, entre outros. O agendamento prévio é necessário para garantir a disponibilidade de recursos e estrutura.

Serviço

O Espaço Coworking fica localizado na SEPN quadra 516, bl D, lote 08, sala t-51, Asa Norte, e funciona de 8h às 18h. É necessário agendamento para uso, que pode ser feito no momento da chegada, se houver disponibilidade. Para agendamento, basta enviar um e-mail para coworking.df@economia.gov, segundo o Ministério da Economia (ME).