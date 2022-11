CPAT informa vagas de EMPREGO em Campinas – SP

Em São Paulo, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) via Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Campinas, informa abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

atendente de telemarketing (12), atendente do setor de Hortifruti granjeiros (2), atendente do setor de rotisserie (1), atendente do setor de vinhos (1), açougueiro (1), agente de vendas e serviços (5), ajudante de carga e descarga de mercadoria (15), ajudante de obras (30), analista de marketing (1), armador (8), auxiliar de marceneiro (2), auxiliar operacional de logística (1), caixa de supermercado (5), Carpinteiro (8), caseiro (1), consultor de vendas (40), operador de telemarketing ativo receptivo (50), padeiro (1), pedreiro (10), cozinheiro geral (1), cozinheiro Industrial (1), eletricista (8), empacotador (3), encanador (8), encarregado de obras (1), estoquista (5), faxineiro (3);

assentador de canalização (1), assistente administrativo (4), atendente de balcão (2), atendente de lanchonete (2), atendente de lojas e mercados (3), operador de telemarketing (2), pintor de edifícios (1), promotor de vendas (4), recepcionista (1), repositor (3), servente de obras soldador (20), técnico em eletromecânica (1), tosador (2), vendedor (3), vendedor interno (2), fiscal de prevenção de perdas (2), jardineiro (1), mecânico de automóvel (4), mecânico de refrigeração (1), montador de estruturas metálicas (1), motorista (1), motorista de caminhão (7), oficial de manutenção civil (1), operador de câmeras frias (2), atendente de padaria para supermercado (1), atendente de restaurante (3), auxiliar de costura (1), auxiliar de limpeza (12), auxiliar de linha de produção (1),

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do aplicativo SINE Fácil ou pelo site Emprega Brasil e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.