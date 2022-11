As linhas totais de crédito para os financiamentos da produção e recuperação de cafezais danificados do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), já estão disponíveis pelas 37 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas aptas para operar nesta temporada, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Crédito Rural: financiamentos do Funcafé estão disponíveis

Os extratos das contratações foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Os cafeicultores brasileiros já podem acessar os R$ 6,058 bilhões do Fundo disponibilizados para esta safra 2022/2023.

Agentes financeiros

Os agentes financeiros são: Banco ABC Brasil , Banco Bandes, Banco Banestes, Banco China Construction Bank S.A., Banco BNP Paribas Brasil, Banco Bradesco, Banco Regional do de Brasília – BRB, Caixa Econômica Federal, Banco Citibank S.A, Banco Cooperativo Sicoob S.A – Banco Sicoob, Banco Cooperativo Sicredi.]

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais-BDMG, Banco do Brasil, Banco Fibra, Banco Inter S.A, Banco Itaú Unibanco S.A, Banco RaboBank, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, Banco Ribeirão Preto, Banco Safra, Banco Santander Brasil, Banco BTG Pactual S.A, Banco Votorantin, CCLA de Carmo do Rio Claro-SICOOB CREDICARMO.

Coop. De Crédito de Livre Adm. Da Região de Varginha – Sicoob Credivar, CCLA do Sudoeste de MG e Nordeste de SP- SICOOB AGROCREDI, CCLA da Região de Alpinópolis-SICOOB CREDIALP, CCLA de Patrocínio-SICOOB COOPACREDI, Cooperativa de Cred. Rural dos Prod. De Cana da Reg. de Guaranésia – SICOOB CREDINTER, Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo – SICOOB CENTRAL ESPÍRITO SANTO, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro-SICOOB CREDICOPA, Desembahia- Agência de Fomento do Estado da Bahia, Coop. de Crédito de Livre Adm. da Região de Carmo do Paranaíba – Sicoob Credicarpa, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo – SICOOB CREDICOM, Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CRESOL BASER e Cooperativa de Crédito Noroeste de Minas – SICOOB NOROESTE DE MINAS.

Recursos

Os recursos são desembolsados pelo Funcafé conforme solicitação dos agentes financeiros. Dos R$ 6,058 bilhões contratados, já foram desembolsados às instituições financeiras R$ 4,752 bilhões, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As linhas de crédito disponíveis são destinadas para os financiamentos dos tratos culturais da lavoura, capital de giro, armazenagem, comercialização e aquisição do produto, dentre diversos outros investimentos.

Distribuição das linhas de créditos

Os recursos disponíveis estão distribuídos nas seguintes linhas:

I – crédito de custeio: até R$ 1,57 bilhão

II – crédito de comercialização: até R$ 2,17 bilhões

III – Financiamento para Aquisição de Café (FAC): até R$ 1,38 bilhão

IV – crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção: até R$ 775 milhões

V – crédito para recuperação de cafezais danificados: R$ 160 milhões

A taxa de juros do Funcafé para esta safra está limitada em 11%, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).