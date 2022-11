Criança morre e 4 pessoas ficam feridas em acidente na Bahia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma criança coreana morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, na terça-feira (29), após um acidente de carro na BR-135, trecho próximo da cidade de Formosa do Rio Preto, zona oeste da Bahia.

Segundo informações do g1 bahia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Barreiras, os feridos foram encaminhados para o Hospital de Formosa do Rio Preto e para o Hospital do Oeste.

Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A criança que não resistiu aos ferimentos e morreu tinha apenas 7 anos.

Ainda segundo a PRF, não há informações sobre o que teria causado o capotamento. O carro em que as pessoas estavam ficou destruído.

