Cristian Bell viraliza nas redes sociais ao postar batalha de dança

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador digital baiano Cristian Bell viralizou nas redes sociais ao postar uma dança de brasileiros contra árabes nna sexta-feira (25). Ele e um grupo de amigos estão no Catar para acompanhar a Copa do Mundo.

Na filmagem, um grupo de árabes aparece com vestimentas tradicionais, dançando com uma música típica. Após a apresentação do grupo, Cristian e os amigos, vestidos de verde e amarelo, vão até o centro da multidão e adaptam passos brasileiros ao som da música árabe.

“Como vocês nos conhecem, infelizmente nascemos pra brilhar. Podem perceber que sem ensaio, conectamos passos surreais e especiais pra encantar o mundo com nosso carisma”, brincou o influenciador na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Desde a tarde de sexta, o vídeo já tem mais de 200 mil visualizações.

