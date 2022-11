A CSN Mineração atua exportando minério de ferro por todo território brasileiro. A companhia iniciou suas atividades no mercado há cerca de 81 anos e atualmente é a segunda maior nesse segmento. Para continuar com os seus serviços, a contratante está contratando novos funcionários. Confira.

CSN Mineração abre novos empregos pelo Brasil

Fundada em 1941, a empresa construiu uma história repleta de conquistas, atualmente a companhia possui uma reserva com mais de 3 bilhões de toneladas de ferro. Seus serviços alcançam vários estados do Brasil, como o Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Para continuar expandindo e entregando qualidade em seus serviços, a CSN atua com uma grande equipe de profissionais altamente qualificados e talentosos para atuar em seus cargos. Neste momento, a empresa busca por trabalhadores responsáveis e pró-ativos, que atuem com seriedade, auxiliando positivamente nas suas atividades. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas.

Analista Imobiliário – Minas Gerais;

Especialista em Engenharia – Minas Gerais;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro;

Analista de Planejamento de Materiais – São Paulo;

Analista de Administração (gestão de projetos) – São Paulo;

Estágio Técnico – Rio de Janeiro;

Inspetor de Qualidade – Minas Gerais;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Auditor Interno Sênior – São Paulo;

Especialista em Manutenção – RJ

Gestor de Contas – Brasil;

Analista de PCP Jr – Bahia.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é só acessar o site 123 empregos. Logo depois, selecionar a vaga desejada e enviar o seu currículo para a empresa analisar.

