Curso de Odontologia da Ufba anuncia saída do Sisu em 2023

O Conselho Acadêmico de Ensino da Universidade Federal da Bahia aprovou a saída do curso de graduação de Odontologia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A decisão foi divulgado nesta quarta-feira (23) e passa a valer no semestre 2023.1.

De acordo com a nota emitida pela Faculdade de Odontologia (FOUFBA), a decisão visa “contribuir para a redução da grande evasão dos alunos observada desde que a unidade aderiu o processo por este sistem”.

Ainda segundo o comunicado, um relatório produzido pela instituição identificou que o percentual de cursantes em relação ao número de vagas ofertadas pelo SISU só atingiu uma vez a marca dos 80%, em 2014.2, quando 49 das 60 vagas foram preenchidas.

“A razão para o índice de desistência está no alto ponto de corte de Odontologia e do número significativo de estudantes que desistem da realização da matrícula visando outros cursos”, diz a nota.

Também foi destacado que a medida passa a valer para o semestre 2023.1, que ainda vai levar em consideração as notas do Enem, como já realizado pela Ufba em outris cursos de graduação e ocorrerá por meio do site ingresso.ufba.br.

O parecer completo do Conselho Acadêmico de Ensino está disponível no link. O iBahia entrou em contato com a Universidade Federal da Bahia, mas ainda não obteve retorno.

