Dani Calabresa celebra casamento com show de É O Tchan

Dani Calabresa convocou um verdadeiro time para celebrar a união com o publicitário Richard Neuman. A humorista subiu ao altar na segunda-feira (14), em São Paulo, para oficializar o casamento com o rapaz, e foi prestigiada por diversas celebridades.

Os noivos curtiram a festa ao som de Luan Santana, cantor favorito de Richard, que acabou se tornando trilha sonora do casal durante o namoro. Outra atração que fez a humorista dançar foi a banda baiana É O Tchan.

Entre os convidados estavam Tiago Abravanel, Nicole Bahls, Miá Mello, Paloma Tocci e Rubinho Barrichelo, Nelson Freitas, Maria Clara Gueiros, Luis Miranda, Débora Lamm, Danton Mello, Danilo Gentili, Fábio Rabin, Bruno Motta e outros humoristas.

Para o momento, Dani teve um vestido criado por Lethicia Bronstein, tem oito camadas de tule italiano off white. A humorista ainda teve uma troca de look, e escolheu um vestido do Atelier Michelly X.

Quem também teve destaque na união de Dani Calabresa foi o cachorrinho do casal, Pingo. O animal ganhou terno personalizado e entrou na cerimônia levando as alianças.

