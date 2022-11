Dani Calabresa se casa com vestido de noiva inspirado na Disney

Foto: Divulgação

Dani Calabresa e Richard Neumann se casaram na noite de segunda-feira (14), em São Paulo. A humorista usou um vestido inspirado na Disney, grande paixão da vida dela. Ela entrou na cerimônia com o pai, enquanto tocava a marcha nupcial. O cachorro do casal, Pingo, usou uma roupa especial e ficou no altar.

O casal saiu da cerimônia ao som da música “Firework”, de Katy Perry, a cantora preferida de Dani. Ela cantou e pulou diante dos convidados.

A festa teve show de Luan Santana, Tiago Abravanel e É O Tchan. Também participaram do casamento Danilo Gentili, Luis Miranda, Miá Mello, Nicole Bahls, Debora Lamm, Maria Clara Gueiros e Nelson Freitas, entre outros.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.