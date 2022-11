Daniela Mercury e Pabllo Vittar participam do Fuzuê nesta sexta (4)

As cantoras Daniela Mercury e Pabllo Vittar, atrações do Micareta Salvador, se apresentam nesta sexta (4) no Fuzuê, da Bahia FM. A atração é apresentada por Maurício Habib e Michely Santana, diretamente do estúdio da rádio. Ao longo da semana, o Fuzuê recebeu outras atrações da Micareta San, que começa nesta sexta-feira (4) no Wet Salvador.

Entre as estrelas que se apresentam na festa estão Ivete Sangalo, Ludmilla, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Alinne Rosa, Daniela Mercury e Claudia Leitte. Os ingressos custam a partir de R$ 90 (Lounge POPline), e estão sendo vendidos no site San Folia.

