Daniela Mercury fala sobre possibilidade de assumir Ministério da Cultura

A cantora Daniela Mercury conversou com o iBahia nesta sexta-feira (4) sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Cultura no governo Lula em 2023.

O nome da artista baiana começou a ser ventilado como um dos possíveis responsáveis pela pasta na quarta-feira (2), em uma matéria do jornal ‘O Globo’. De acordo com a publicação, além de Daniela, outro baiano que estava com o nome na lista era o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira.

Segundo o jornal, Daniela seria o nome favorito da futura primeira-dama, Janja, ao cargo. Já Juca Ferreira, aparece na lista pelo histórico como ex-ministro dos governos petistas.

Em entrevista para o iBahia, a artista falou sobre a possibilidade de integrar o time de ministros do futuro presidente.

“Eu não vou poder falar sobre esse assunto até que alguma coisa aconteça de mais concreta. A gente tá há dois meses, né? Tão fazendo uma transição, (Geraldo) Alckmin ontem chegou lá em Brasília, né? Então eu espero que a transição aconteça da forma mais respeitosa com o povo brasileiro e as coisas vão se definir ao longo do tempo”, explicou.

Durante o bate-papo, Daniela Mercury ainda falou sobre um processo de retomada cultural para 2023. “Eu espero que se retome o que ficou paralisado nesses quatro anos, a Secretaria de Cultura que não é mais ministério, que o ministério volte, Lula já anunciou que vem o ministério. E eu espero que a cultura tome a importância que não teve em nenhum governo, mas especialmente no último sofreu censura e isso é completamente inaceitável”, afirmou.

“Aliás foi uma coisa que Lula falou muito que ele precisava de todo mundo porque ele tá pegando um país sucateado, né? Em algumas áreas mais do que outras e a gente como artista, eu convido todos a se unirem, pensarem em soluções e caminhos para a gente fazer da Cultura”, completou.

Apoiadora da candidatura do vencedor das eleições 2022, Daniela Mercury ainda falou sobre conversas que teve com o político sobre os futuros caminhos da cultura no país.

“Propus a ele até falei lá nas conversas foi dizer Fazemos uma revolução cultural, né? Fazermos a cultura ser tão importante quanto todas as outras áreas de produção do Brasil, que é isso que acontece nos países desenvolvidos como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, a cultura tem muita importância nos empregos”, finalizou.

Participação na política em 2022

Durante as eleições presidenciais de 2022, a artista teve um forte posicionamento a favor do presidente eleito Lula (PT). Nos últimos dias de pleito, Daniela fez uma campanha nas redes sociais para tentar virar votos dos indecisos.

Daniela também participou da festa pós decisão das urnas e cantou em um trio elétrico na Avenida Paulista ao lado do presidente eleito Lula (PT) e da futura primeira-dama, Janja. No Instagram, Daniela compartilhou um vídeo do momento

“O canto do Brasil é o da Democracia. O verdadeiro amor pela bandeira é incluir todos no verde, amarelo, azul e branco. Hoje é dia de começar uma nova era de muito trabalho, muito respeito e muita união. Vamos retomar nossas relações e, juntos, reconstruir esse país lindo e alegre. Parabéns, Brasil. Obrigada, presidente.”

