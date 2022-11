Danilo escorraça Aninha ao chamá-la de golpista

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que a relação entre Danilo (Murilo Benício) e Ana Francisca (Mariana Ximenes) não será apenas flores nos próximos capítulos de “Chocolate Com Pimenta”, trama atualmente reprisada nas tardes da TV Globo.

O rapaz chamará Aninha de golpista em uma conversa com Timóteo (Marcello Novaes) e o primo da ricaça não gostará nada de ouvir as ofensas e partirá para cima do pai do filho da nova dona da fábrica de chocolates.

O capítulo desta quinta-feira (17) ainda trará novas emoções para os telespectadores, onde apesar de mostrar ódio contra Ana Francisca, Danilo não vai parar de pensar na moça e deixará os sentimentos por ela fluírem.

Veja o resumo do capítulo desta quinta-feira (17):

Danilo afirma para Timóteo que Ana Francisca é uma golpista, deixando-o furioso. Olga manda que Peixoto siga Danilo. Marieta aconselha Bárbara a tentar encontrar um fio de cabelo da amante de Vivaldo em seu paletó. Vivaldo vai até o salão e marca um encontro com Márcia. Beto e Vera estranham. Selma não aceita passear com Beto.

Graça sugere que Reginaldo peça outra chance a Jezebel. Sebástian avisa a Klaus que quer conquistar Ana Francisca. Klaus adora a ideia. Ana Francisca conhece Ismênia e Romão, a quem pretende vender a fábrica. Mocinha pede que Padre Eurico aconselhe Bernardete.

Danilo não consegue parar de pensar em Ana Francisca. Margot avisa a Guilherme que, se ele não fugir com Celina, ela acabará cedendo às pressões e casando com Klaus. Vivaldo bate o carro enquanto namora Márcia. Klaus oferece flores a Celina. Danilo avisa a Guilherme que quer dar um jeito de não se casar.

