Danilo tenta matar Moa em ‘Cara e Coragem’

Segunda-feira (7)

Clarice tenta se explicar para Ítalo. Danilo instrui o comparsa de Maurice no plano para pegar a alteração da fórmula. Pat fala para Moa que irá procurar por uma prova contra Danilo durante a festa de Chiquinho. Clarice e Ítalo se beijam. Rebeca pede para Fernanda não falar com Danilo sobre a foto que encontrou na SG. Márcia questiona Enzo sobre seus sentimentos por Hugo. Jonathan volta para a SG. Dona Lia conta para Martha que Regina obriga Dagmar a mentir. Pat explica a Clarice como encontrar Anita. Danilo exige que o capanga de Maurice não faça mal a Chiquinho. Ítalo garante a Jarbas que encontrará o perito que atestou a morte de Clarice. Clarice procura Anita e a questiona sobre a noite de sua suposta morte.

Terça-feira (8)

Anita pede para Clarice ir até o seu apartamento. Armandinho pede dinheiro para Jonathan. Clarice conta para Martha sobre seu encontro com Ítalo. Ítalo pega as informações sobre o perito do caso de Clarice. Gui, Sossô e Chiquinho gravam um comercial na Coragem.com. Ítalo descobre por que Clarice quase morreu e fica abalado. O investigador Paulo sai com Fernanda. Lucas alerta Jéssica sobre seu namoro com Renan. Anita fala para Clarice que Regina tinha planos contra ela. Pat vai com Lou até a companhia de dança e encontra Duarte. Enzo convida Jéssica para dançar no espetáculo, mas Renan a convence a desistir. Chiquinho pede para Moa convidar Andréa para sua festa de aniversário. Martha confirma que Dagmar mentiu para a polícia para acobertar Regina e Leonardo. Chega o dia da festa de aniversário de Chiquinho. Danilo revela a Regina e Leonardo o que fará para conseguir a modificação da fórmula. Pat, Moa, Chiquinho, Gui e Sossô chegam à festa na casa de Rebeca.

Quarta-feira (9)

Chiquinho se diverte na festa, e Rebeca fica animada. Paulo avisa a Marcela que descobrirá quem mandou Berimbau incriminar Gustavo. Pat vai até o escritório de Danilo. Chiquinho pede para tirar foto com Moa, que não percebe Rebeca indo para o escritório. Pat encontra o passaporte de Bob Wright. Lucas pede para Duarte alertar Jéssica sobre Renan. Danilo se anima ao saber que Berimbau fugiu da cadeia. Pat e Moa falam com Ítalo sobre Bob Wright. Chiquinho é levado de sua festa durante um show de mágica, e Moa se desespera. Danilo sai da festa fingindo ir atrás da empresa de animação para apurar o sumiço de Chiquinho. Célia e Fernanda consolam Rebeca. Moa recebe um telefonema de Maurice ameaçando Chiquinho em troca da alteração da fórmula. Ítalo tenta encontrar uma pista dos sequestradores. Danilo vai ao encontro de Chiquinho, que não percebe que foi sequestrado.

Quinta-feira (10)

Moa se desespera e tenta falar com Ítalo. Danilo inventa uma desculpa para Chiquinho, que acredita que ganhou um presente de aniversário especial e os dois se divertem num circo. Paulo e Marcela especulam sobre quem seria a pessoa que se beneficiaria com a prisão de Gustavo. Martha enfrenta Regina, que culpa Dagmar. Pat conta para Gui e Sossô que Chiquinho foi sequestrado. Danilo conversa com Chiquinho. Nadir consola Moa, que está arrasado. Teca e Gustavo se surpreendem ao saber por Rico e Lou sobre o sequestro do menino. Dagmar se esconde de Regina. Ítalo pede a autorização de Clarice para entregar a alteração da fórmula para os sequestradores de Chiquinho. Dalva, Margareth e Cleide armam outro plano contra Armandinho. Maurice entra em contato com Moa e os dois marcam um local de entrega. Paulo e Marcela se surpreendem ao ver Anita. Maurice encontra Pat e Moa.

Sexta-feira (11)

Maurice negocia com Moa, que se apressa para entregar a alteração da fórmula. Danilo sai da van com Chiquinho, e Moa contém a fúria por causa do filho. Anita não fala sobre Regina em seu depoimento. Moa exige uma explicação de Danilo na frente de Rebeca. Anita conta para Ítalo sobre seu depoimento. Clarice teme que Leonardo esteja envolvido no atentado que sofreu na noite em que quase morreu. Rebeca expulsa Danilo de casa. Lou se preocupa com o relacionamento de Jéssica e Renan. Paulo flerta com Fernanda. Andréa comenta com Hugo que foi convidada para trabalhar fora do país. Clarice consegue reaver seus documentos. Danilo se desespera ao voltar para casa e descobrir que Rebeca foi embora.

Sábado (12)

Moa recebe Rebeca, Célia e Fernanda em sua casa. Danilo procura pela esposa na casa de Gustavo e Teca. Jonathan se entristece ao saber que a indústria bélica conseguiu a alteração de sua fórmula de magnésio. Danilo é dissimulado quando ouve Gustavo falar sobre a fuga de Berimbau. Ítalo, Pat, Moa e Rico exigem que Lou conte o que sabe sobre Bob Wright. Rebeca pensa em trabalhar com Fernanda. Jonathan decide se afastar de Clarice. Rico reclama com Moa e Ítalo sobre as informações que Lou escondeu sobre Duarte. Cleide, Margareth e Dalva se divertem com a reação de Armandinho à armação delas. Lou explica a Moa e Ítalo por que não contou a verdade sobre Duarte. Renan gosta de ver Lou entristecida com Rico. Danilo obriga Célia a revelar o paradeiro de Rebeca. Rebeca pede ajuda a Pat. Regina proíbe Dagmar de sair de casa. Pat manda Fernanda chamar a polícia. Danilo empurra Moa do alto da escada de incêndio do prédio, e o dublê cai desacordado.

