Danone recebe inscrições para programa de novos talentos

A Danone, empresa multinacional líder em alimentos e bebidas, com base em categorias voltadas para a saúde e nutrição, está recebendo inscrições para seu programa de novos talentos.

Com o objetivo de reforçar seu compromisso em promover a diversidade inclusiva e gerar impacto socioambiental positivo na sociedade, a empresa visa recrutar estudantes matriculados em qualquer curso do ensino superior, entre o penúltimo ou último ano. Os contratados serão alocados nas áreas de Marketing, Pesquisa e Inovação, Industrial & Supply Chain, Jurídico & Regulatório, Compras, Vendas, Comunicação, Finanças, Qualidade e Segurança Alimentar e Recursos Humanos.

O inglês não é um pré-requisito mandatório, sendo que a única exigência é que os estagiários possam atuar no modelo híbrido nas cidades de São Paulo (SP) ou Poços de Caldas (MG). É importante, ainda, que os estudantes se identifiquem com o propósito e as causas da companhia, que prioriza competências comportamentais e fit cultural, para além da capacitação técnica.

Parte do projeto da Danone de formar novos líderes até 2030, o programa visa garantir a representatividade dos diversos grupos da sociedade brasileira entre a sua liderança e busca criar um ambiente no qual cada um traga suas singularidades com orgulho e se sinta à vontade para expressá-las.

Como se candidatar

Os interessados devem efetivar sua candidatura pelo site https://99jobs.com/danone até o dia 15 de novembro. O processo contará com a expertise da 99Job, que possui forte compromisso de diversidade e inclusão junto ao Pacto Global da ONU.

A seleção será realizada no modelo híbrido, sendo que a entrevista final será realizada na localidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição. É importante reforçar que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, uma vez que a seleção do programa continua excluindo critérios como idade, gênero, curso ou instituição de ensino, atraindo candidatos de diferentes etnias e regiões.