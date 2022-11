Day Limns realiza sonho ao lançar single com Di Ferrero

Foto: Gabriel Freitas @insallubre

Day Limns realizou um dos sonhos de adolescente. A cantora lançou, na última quinta-feira (3), um single ao lado de um dos cantores que ela mais admira: Di Ferrero. “Muito Além” mistura ritmos como pop underground, rock, trap e pop. A canção, composta por Day, Di e Los Brasileiros, fala sobre uma pessoa que que sente demais e o resultado desse sentimento é acabar se afogando em um mar de intensidade.

“Eu sempre falei de fazer feat com o Di, isso tem muito tempo, mas ele tava no processo do álbum dele e ainda não tinha rolado aquele encontro de agendas. O Di é uma das pessoas mais genuínas da indústria que eu conheço. Acho que é por isso que ele se mantém tão firme todo esse tempo. Ele é querido por todo mundo e os espaços estão sempre abertos para ele, porque ele simplesmente é um querido e gente como a gente na vida real. É muito massa conhecer essa pessoa que eu sempre admirei, desde a adolescência. Em fevereiro deste ano eu apresentei a música para ele e decidimos tirar do papel”, disse ela em entrevista ao iBahia.

Finalista pelo time de Lulu Santos na sexta edição do ‘The Voice Brasil’, Day exaltou a parceria com o ex-comandante do NX Zero e rasgou elogios ao cantor. “Ele tá sendo muito parceiro nesse lançamento. Ele, de fato, acredita muito na música, gosta muito da música e como eu falei, é uma honra tá fazendo isso com ele”, contou.

A artista emo também comentou sobre a sua estratégia de lançamento do novo single. Day buscou apresentar a música no offline, em shows que fez durante o último mês antes do lançamento nas principais plataformas musicais. “A gente também tem mostrado a música no offline antes do online. A gente foi numa festa em São Paulo, a gente invadiu essa festa e tocamos para as pessoas que estavam lá. Todos ficaram: “Meu Deus, como assim?”. Tenho priorizado muito essas pessoas reais. Depois a gente cantou na Emo Revival [uma festa também em SP] pela primeira vez ao vivo e as pessoas tiveram o privilégio de ouvir ali, a versão ao vivo”, explicou a artista.

Sobre o processo de criação da canção ela destacou: “Depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer bastante analogia de mim com o mar. Então desde ‘Sete Vidas’, eu tenho trazido esse elemento para mais perto, então tentei algum atalho, mas morrer no mar significa morrer em si mesma, de si mesma, é você acabar não tendo outra escolha a não ser o autoconhecimento e autoconhecimento é uma coisa que dói para caramba. Nessa música, então, eu comecei a escrever uma série de músicas nesses atmosfera com essa mensagem trazendo essas analogias e uma delas foi “Muito Além’”.

Passagem pelo ‘The Voice Brasil’

Com 22 anos, Day resolveu participar do ‘The Voice Brasil’. A cantora virou a cadeira de Lulu Santos e foi finalista pelo time do cantor na sexta temporada do programa musical da TV Globo. Durante a entrevista, a artista relembrou sua passagem no reality, comentou a atual relação com o técnico e comentou sobre a ansiedade quando subia no palco da atração.

“Eu tinha crises de ansiedade, eu ainda tenho ansiedade, né? Não é uma coisa que milagrosamente simplesmente parou. Naquela época junto a toda a minha insegurança não tinha conhecimento das coisas que me travavam, ela só me travavam, então no ‘The Voice’, eu tinha muito medo, mas era o que eu queria, eu queria aquela exposição, mas eu tinha medo e isso me impossibilitava de curtir o momento como deveria”, disse ela.

“Aquela Day ficava ansiosa por algo que ainda nem tinha acontecido. Eu lembro que meu nariz sangrava de ansiedade. Eu ficava sem voz. O Lulu foi uma das pessoas chave para a minha participação, ele viu coisas que eu não via e só vejo hoje”, revelou Day.

Ela também comentou como anda a atual relação com o técnico: “Ele falou que eu ia ser, mas que não me via como uma excelente compositora naquela época, mas que as pessoas iam ouvir muito falar de mim. Hoje eu tenho músicas tocando na voz da Anitta, da Luiza Sonza […] ele falava que eu era taxa de expansão do universo, sorriso de Monalisa, que quando eu cantava levava as pessoas do planeta Dai. Ele é um presente que o ‘The Voice’ me deu. Nos falamos até hoje”, completou.

