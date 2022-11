Debates e programação infantil marcam manhã da Bienal do Livro

Foto: Valter Pontes / Secom

Após um hiato de nove anos, a Bahia voltou a receber a Bienal do Livro. A abertura oficial do evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), no Centro de Convenções, com apresentação do grupo Slam das Minas a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis, além de outras autoridades.

A programação da Bienal se estende até terça-feira (15), com mais de 70 horas de conteúdo produzido por mais de 100 autores e personalidades convidados. O evento conta com o apoio municipal por meio das secretarias de Cultura e Turismo (Secult) e da Educação (Smed), além da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Na primeira manhã do evento, alunos de escolas municipais tomaram conta do local. Os alunos receberam uma espécie de “vale-presente” para poder comprarem livros na feira. Segundo o gestor municipal, o objetivo é estimular a leitura nesta fase da vida. “E, com certeza, contribuir para melhorar ainda mais a qualidade da educação de Salvador”, completou.

A professora Fúlvia Rocha, professora do primeiro ano no ensino municipal, que estava acompanhando uma das turmas, falou ao iBahia a importância do contato das crianças com os livros.

“A gente fica sempre aguardando essa oportunidade deles saírem do espaço escolar para viverem essas experiências. Essa foi a primeira vez esse ano todo, então eles vieram com muitas expectativas. E a gente também sente essa responsabilidade de tirá-los da escola, as famílias estão esperando que a gente tenha esse cuidado, mas para a gente é um prazer imenso que eles possam sair dos muros da escola e também experimentar a literatura em outros espaços legal”, comentou.

Em um dos pavilhões da Bienal, onde foi montado a Roda de Histórias, que terá contação de histórias e atrações para as crianças e adolescentes, há estandes de diversos seguimentos, como educação, religião, animes e infantis. Uma das escritoras presente no estande das editoras Mil Caramiolas, Letra A e Tibi, voltadas ao público infantil, Renata Fernandes também considera eventos como a Bienal fundamentais para a relação da criança com a literatura.

“A gente que as crianças precisam desse momento lúdico, através das contações de história, das brincadeiras, atrações, coisas que a gente mude a perspectiva da criança vê o livro. É muito diferente uma criança pegar um livro de uma prateleira do que estar em um ambiente como este, em que ela está respirando literatura. Está interagindo com os livros, com os autores que escreveram esses livros”, disse ao iBahia.

Renata também reforçou a importância dos adultos neste processo. “Eles têm esse papel de mediador, porque a criança pequena precisa desse incentivo”, pontuou.

Ciência nossa de cada dia

A primeira mesa da quinta-feira da Arena Juvenil foi sobre um tema que, de longe, pode não parecer tão interessante: ciência. O bate-papo, com a presença da youtuber Rafaela Lima (Canal de YouTube Mais Ciências) e das escritoras Leda Cartum e Sofia Nestrovski (do podcast Vinte Mil Léguas e autoras de As vinte mil léguas de Charles Darwin), discutiu aquecimento global, novas superbactérias e dúvidas que pareciam extintas como “será mesmo que a Terra é redonda?”.

Elas também falaram sobre os desafios de falar sobre ciência de forma mais simples e que alcance mais pessoas, em forma de produção de conteúdo na internet. “Não é porque não é um tema difícil, que não iremos comunicar”, ressaltou Rafaela Lima.

“Darwin é um grande divulgador da ciência, ele compreendeu que estava escrevendo para um público amplo, para que todos entendessem”, completou Sofia.

Mediador da mesa, João Mendes, escritor e roteirista baiano, também falou sobre a relação dele com a ciência. “Sempre gostei de ciência porque sempre gostei de desenho e sempre tive uma sensação que a realidade era chata e não fantástica. E a partir do momento que vi quantos animais tinham no mundo, entendi que havi coisas incríveis também”, explicou.

E se Harry Potter fosse meu?

Há 25 anos a escritora britânica J.K. Rowling publicava o primeiro volume de Harry Potter, e a história do bruxinho se tornava fenômeno incontestável, mobilizava fãs em todo mundo e influenciava a literatura das décadas seguintes.

Para falar do assunto, o criador de conteúdo digital Adriel Bispo e a escritora Babi Dewet foram convidados da segunda mesa da Arena Jovem. O ex-BBB e diretor Rodrigo França também participaria da atração, mas não pôde comparecer ao evento por uma questão de saúde.

Ao iBahia, Adriel contou sobre sua relação com a saga do bruxo mais famoso do mundo. Ele, que tem 15 anos, ainda não leu a série inteira, mas garante que já é fã dos livros que já leu.

Adriel respira leitura no seu dia a dia e transformou a paixão em conteúdo na internet. E ele deseja que os adolescentes e crianças tenham a mesma relação com os livros que ele. “É muito bom ver as crianças com sacolas com livros aqui na Bienal. Espero que isso incentive. Eu comecei a ler bem novinho, com uns cinco anos. Minha mãe dizia que a cada livro lido, eu ganharia um brinquedo. Ela sempre me incentivou muito”, contou

Programação

A Bienal do Livro Bahia traz ainda 200 expositores e grandes nomes como Lázaro Ramos, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Karina Buhr, Itamar Vieira Jr., Djamila Ribeiro, Rodrigo França, Silvio Almeida, Tainá Muller e Thalita Rebouças.

Veja programação completa do 1º dia

Os ingressos são vendidos a R$20 (inteira) e R$10 (meia) para estudantes, pessoas com deficiência, idosos a partir de 60 anos e funcionários da Prefeitura de Salvador com apresentação do crachá ou contracheque e documento com foto. A programação completa pode ser conferida no site www. bienaldolivrobahia. com. br .

