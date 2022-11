Deborah Secco deixa calcinha à mostra para Copa do Mundo

Foto: Divulgação/SporTV

Deborah Secco esbanjou toda a sensualidade na escolha do look ousado para comentar a Copa do Mundo no programa do canal fechado SporTV.

Por meio do perfil do Instagram, a atriz ostentou o corpão bronzeado e deixou a calcinha à mostra no look de estreia para a atração global.

“Começamos! Tá na Copa, tá no SporTV”, escreveu na legenda da publicação. Deborah Secco divide a atração com Aloisio Chulapa, Igor Rodrigues e Magno Navarro.

Nos comentários da publicação não faltaram elogios para a musa. “A maior que nós temos”, escreveu uma conta. “Tá se achando a gostosona, né? Pois parabéns porque tá mesmo”, brincou outra fã.

“Eu tô passado como essa mulher fica mais linda com o passar dos anos”, elogiou outro. “Coisa mais linda do mundo”, escreveu mais um.

Veja os cliques:

Foto: Reprodução/Instagram

