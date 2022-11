Deborah Secco dispensa parte de baixo do look e ostenta pernões

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Deborah Secco segue causando com os looks escolhidos para participar do programa “Tá na Copa” como comentarista da Copa do Mundo 2022.

Em foto publicada no sábado (26), data em que completou 43 anos, Deborah mostrou a roupa que usou para a ocasião no programa do canal fechado SporTV.

A famosa escolheu um blusão com capuz, dispensando a parte de baixo do look e deixando os pernões à mostra. Para completar o visual, a atriz utilizou uma calcinha boxer.

“E hoje comemorando aniversário!!! Começou o Tá Na Copa no Sportv”, escreveu Deborah Secco na legenda da publicação, onde recebeu elogios dos fãs e amigos.

Nos comentários, não faltaram felicitações dos famosos para a musa. “Parabéns para você, coisa linda!”, escreveu Claudia Leite. “Feliz aniversário sua maravilhosa e amada”, comentou Sabrina Sato.

Veja as fotos:

