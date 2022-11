Delegacia instaura inquérito para investigar diretora do Flamengo

Foto: Reprodução / Instagram

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou um inquérito para investigar a diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Angela Machado, após ela postar no Instagram ataques a nordestinos.

Angela, que é esposa do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, será investigada por xenofobia. Ela será ouvida enquanto a investigação segue em andamento pelo Decradi.

“A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), a partir de notícia crime formulada, instaurou procedimento para apurar todos os fatos. A autora da mensagem será ouvida e a investigação está em andamento”, informou a Polícia Civil ao ge.com.

Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a diretora usou as redes sociais para escrever: Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome”. Na região Nordeste, o presidente eleito recebeu 69.34% dos votos.

A diretora já havia declarado abertamente o voto em Jair Bolsonaro e fez campanha pela reeleição do candidato nas redes sociais. Após a repercussão do caso, ela resolveu tornar o seu perfil privado.

Times repudiam

Diante da postagem xenofóbica, times nordestinos usaram as redes sociais para repudiar o comportamento da flamenguista. O Vitória escreveu: “O Esporte Clube Vitória repudia as declarações xenofóbicas da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino. Atitudes como essa não podem ser aceitas. Nordestinos com orgulho!”

O Esporte Clube Vitória repudia as declarações xenofóbicas da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino. Atitudes como essa não podem ser aceitas. Nordestinos com orgulho! — EC Vitória (@ECVitoria) November 2, 2022

CSA, de Alagoas, e Sampaio Corrêa, do Maranhão, foram as primeiras instituições a se posicionarem diante do ocorrido. O Confiança, de Sergipe, também declarou apoio ao povo nordestino pelo Twitter. O Bahia, até o fechamento desta matéria, não havia se manifestado.

Em nota, uma das embaixadas do Flamengo na Bahia, a Axé Fla, repudiou o comentário que classificou como “xenofóbico e preconceituoso”.

