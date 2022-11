A Deloitte é uma empresa especializada nos segmentos de Assessoria Financeira, Auditoria, Risk Advisory, Consultoria, Consultoria Tributária e vários outros serviços. É uma empresa com experiência de vários anos, por isso, prioriza a entrega de qualidade aos seus clientes. Hoje a companhia abriu novas oportunidades de emprego no estado de São Paulo. Confira.

Deloitte tem vagas de emprego em São Paulo

A Deloitte trabalha com transparência e responsabilidade, com isso vem conquistando a confiança de todos os clientes durante todos esses anos. Com o seu grande crescimento, cresce as oportunidades de emprego. Por isso, a empresa está em busca de novos profissionais para fazer parte da equipe e complementar ainda mais o sucesso de suas atividades.

Trata-se de uma companhia brasileira que atua no mercado de trabalho há mais de 170 anos e oferece aos seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado de trabalho e vários outros benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que estão em busca do seu crescimento profissional, priorizando sempre o crescimento da empresa e que encaram desafios como novas oportunidades. Confira.

12 vagas para o Analista Financeiro – São Paulo;

12 vagas para Analista Fiscal de Impostos Diretos – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, o participante pode acessar o site 123 empregos. Em seguida, seguir as orientações disponíveis e encaminhar um currículo para análise. A empresa busca por profissionais qualificados que desejam inovar e transformar o mercado de trabalho.

